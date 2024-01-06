تحذير لأصحاب برج السرطان من يوم 23 يناير.. ماذا يحدث الساعة 11 صباحًا؟  (فيديو)

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

متابعة علماء الأبراج أمر يجذب العديد ممن يهتمون بأخبار الفلك والأبراج، ليس بالضرورة الإيمان به بقدر الفضول لمعرفة أحدث التوقعات والتحذيرات، خاصة كل ما يتعلق بالحياة الشخصية والعاطفية، إذ تهتم العديد من الفتيات بمعرفة أهم الأيام حظًا على العلاقة بالشريك أو العلاقات غير الموفقة.

تحذير لأصحاب برج السرطان من يوم 23 يناير.. ماذا يحدث الساعة 11 صباحًا؟

في هذا الصدد، ومع بداية العام الجديد، حذرت عبير فؤاد، خبيرة الأبراج الشهيرة أصحاب برج السرطان من يوم 23 يناير القادم، وتحديدًا الساعة 11 إلا عشرة دقائق صباحًا، مؤكدة إنها واحدة من أكثر الأيام التي يجب الحذر منها.

ماذا يحدث الساعة 11 صباحًا لأصحاب برج السرطان؟

وحذرت عبير فؤاد، مواليد العشرية الأولى، «أصحاب برج السرطان» مؤكدة إنه في يوم 23 يناير القادم تحديدًا الساعة 11 إلا عشرة دقائق صباحًا، ستكون الكواكب بمواجهة برجهم وهو ما يضعهم في أزمات عاطفية: «للأسف فينوس هيكون في مواجهتكم، لازم تخدوا بالكم ومتتصدموش مع الشريك، واتحكموا في الكلام والتصرفات».

أما العزاب، دعت خبيرة الأبراج إلى عدم الارتباط من الأصل في هذا التوقيت: «ده وقت مش مناسب للارتباط نهائيًا أو اتخاذ قرارات».

وناشدت عبير فؤاد المتزوجين من شهر يناير: «المتجوزون طول الشهر عرضة لمشاكل مع الشريك لأن الشمس في مواجهة برجكم وعطارد وفينوس، يعني طول الشهر الكواكب في مواجهتكم هيحصل صدام مع شريك الحياة، فبلاش صدام ومتصعدوش المشاكل بينكم».