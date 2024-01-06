هذا ما يحدث للكوليسترول في جسمك عند شرب الشاي يوميا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أسماء مرسي:

الكوليسترول مادة دهنية شمعية موجودة في جميع خلايا الجسم، تساعد على بناء أغشية الخلايا، وإنتاج الهرمونات، وتصنيع الصفراء.

وهناك عديد من الطرق لخفض مستويات الكوليسترول المرتفعة، مثل: اتباع نظام غذائي صحي وممارسة الرياضة بانتظام، وتناول الأدوية.

لكن، هل تعلم ما تأثير شرب كوب من الشاي يوميا على مستويات الكوليسترول؟.. هذا ما نوضحه لكم وفقًا لما ورد في موقعي "Ndtv"، وOnlymyhealth".

- يساعد شرب كوب من الشاي يوميا على خفض مستويات الكوليسترول في الدم، نظرًا لاحتوائه على الكاتيكين.

- كما يكون مفيدًا لصحة القلب، نظرًا لأنه غني بمركبات مثل الثيفلافين والثيروبيجين، والتي تساهم في خفض نسبة الكوليسترول الضار.

- بالإضافة إلى، احتوائه على نسبة عالية من مضادات الأكسدة التي تحسن الكوليسترول، وتخفض ضغط الدم وتعزز صحة الأمعاء.

- يحتوي أيضًا على مركبات مضادة للأكسدة تسمى البوليفينول، التي تؤدي إلى منع امتصاص الكوليسترول في الجسم.

- كما يمكن أن يساعد استهلاك كوب من هذا المشروب يوميًا على زيادة إفراز الكوليسترول الجيد في الجسم.

- يمنع الشاي تراكم الكوليسترول في الشرايين، ويساهم في حماية القلب من الأمراض.

بالإضافة إلى شرب الشاي، هناك بعض النصائح التي يمكنك اتباعها لخفض مستويات الكوليسترول المرتفعة، وتشمل:

1. التقليل من تناول الكربوهيدرات.

2. الحفاظ على وزن صحي.

3. اتباع نظام غذائي صحي متوازن.

4. الإقلاع عن التدخين.

5. الحد من استهلاك الكحول.

6. ممارسة التمارين الرياضية بانتظام.

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