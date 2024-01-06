احذر هذه العلامة في الذراع الأيسر إنذار ببواد جلطة دموية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- نرمين ضيف الله

هناك علامات إذا ظهرت عليك تدل على الإصابة بجلطة دموية، ومن بينها ألم في الذراع الشمال، لذا يجب الانتباه فور ملاحظة أي من تلك التغيرات.

ويحدث التخثر الوريدي العميق عند حدوث جلطة دموية (تجلط) في واحد أو أكثر من الأوردة العميقة في الجسم، وعادة ما يكون ذلك في الساقين، ويمكن أن يسبب التخثر الوريدي العميق ألمًا أو تورمًا في الساق، ويحدث في بعض الأحيان دون أعراض ملحوظة، وفقًا لما جاء في "مايو كلينك" المعني بالصحة.

وتشمل أعراض الجلطة في الذراع ما يلي:

ألم في الذراع، خاصًة في الجزء العلوي.

تورم الذراع.

احمرار الذراع.

صعوبة في تحريك الذراع.

وإذا لاحظت هذه الأعراض عليك استشارة الطبيب في الحال.

متى تزور الطبيب

إذا ظهرت عليك أعراض الانصمام الرئوي، وهو أحد مضاعفات التخثر الوريدي العميق المهددة للحياة، فالتمس المساعدة الطبية العاجلة.

تشمل المؤشرات والأعراض التحذيرية للانصمام الرئوي ما يلي:

ضيق النفس المفاجئ.

زيادة ألم الصدر أو الانزعاج عند أخذ نفس عميق أو عند السعال.

الشعور بالدوار أو الدوخة.

الإغماء.

سرعة النبض.

سرعة التنفس.

السعال المصحوب بالدم.

عوامل الخطورة

العمر.

نقص الحركة.

الإصابة أو الجراحة.

الحمل.

التدخين.

مرض الأمعاء الالتهابي.

وجود تاريخ عائلي.

الوقاية

حرك ساقيك.

لا تضع ساقيك فوق بعضهما.

أقلِع عن التدخين.

تحكم في الوزن.

اقرأ أيضا:

عصير شائع يخفض ضغط الدم ويمنع حصوات الكلى

ليلى عبد اللطيف.. اكتشاف حياة أخرى على كوكب شبيه بالأرض وغياب مفاجئ لشخصيات سياسية 2024

بعد تحذير وزارة التربية والتعليم.. إليك أسباب وأعراض الجدري المائي

"كوارث وأزمات وتغييرات عالمية".. عبير فؤاد تكشف أخطر 13 يوماً في 2024

نار الغيرة جعلتها مُجرمة.. فتاة تنتقم من خطيبها بهذة الطريقة البشعة