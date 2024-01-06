أبراج محظوظة بالزواج أول شهرين في 2024.. احذروا الحسد

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

يحمل شهري يناير وفبراير فرصا جيدة، في الارتباط والزواج والحب أيضًا، لمجموعة من الأبراج، الذين يتمتعون بسحر وجاذبية خلال هذه الفترة، لذا يجب عليهم الانتباه والتركيز لاغتنام الفرص المناسبة، التي ربما لن تتكرر مجددا خلال هذا العام.

مواليد برج القوس

يعد مواليد برج القوس، من أكثر الأبراج حظًا على المستوى العاطفي، في شهر يناير 2024، إذ لديهم سحر وجاذبية وفرص جيدة للارتباط أو الزواج، حتى يوم 23 يناير من الشهر الجاري، بحسب ما أوضحته عبير فؤاد خبيرة الفلك، في حديثها لـ«الوطن».

مواليد برج الأسد

يعد مواليد برج الأسد من الأشخاص المحظوظين عاطفيًا في شهر يناير، لذا عليهم اغتنام الفرص الجيدة للزواج والارتباط والحب أيضًا، حتى يوم 23 يناير.

مواليد برج الدلو

يعد مواليد برج الدلو من المحظوظين في الارتباط والزواج حتى يوم 23 يناير، من الشهر الجاري، إلا أنهم معرضون للحسد، طوال شهر يناير، وحتى منتصف فبراير.

مواليد برج الميزان

مواليد برج الميزان من أكثر الأبراج حظًا في شهر يناير، ولديهم فرص جيدة في الزواج حتى يوم 23 يناير، ويجب عليهم التركيز في الحياة العملية، والمحافظة على لباقتهم وحياتهم الاجتماعية.

مواليد برج الحمل

مواليد الحمل من الأبراج الذي يعاني أصحابها من ضغط في العمل، إلا أنهم الأكثر حظًا في الارتباط والزواج، حتى يوم 23 يناير، ويجب على مولود الحمل حماية نفسه من الحسد طوال هذا العام، ولا يتحدث عن حياته أمام الآخرين، ويؤدون وظائفهم بدقة، طوال شهري يناير وفبراير.

مواليد برج الجدي

مواليد برج الجدي من المحظوظين خلال شهر فبراير، بصفة خاصة ابتداءً من 23 يناير، فلديهم فرص جيدة للزواج أو الارتباط، ومواليد الجدي معرضين للحسد حتى يوم 23 يناير صباحًا.

مواليد برج الحوت

مواليد برج الحوت من أكثر الأبراج حظًا، في الفترة ما بين 23 يناير حتى 16 فبراير، ومواليد برج الثور أيضًا.