«وفري في الفاتورة».. 4 أجهزة منزلية تستهلك الكهرباء رغم إيقاف تشغيلها

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

تعتقد بعض النساء أن ترك الأجهزة الكهربائية في «الفيشة»، في حالة عدم استخدامها، لا يؤثر على استهلاك الكهرباء، وهذا اعتقاد خاطيء تمامًا، فهناك أجهزة تعمل على سحب الطاقة بشكل كبير، على الرغم من عدم تشغيلها، ما يؤدي إلى ارتفاع فاتورة الكهرباء.

التلفزيون

التلفزيون من أكثر الأجهزة التي تستهلك الكهرباء، حتى عند إيقاف تشغيلها، خاصة الأنواع الحديثة، التي تستهلك كهرباء أكثر من الأنواع القديمة، لذا يجب على ربات المنزل، التأكد من فصل «فيشة» التليفزيون، لمنع تدفق الكهرباء واستهلاكها بشكل كبير، ما يعمل على التقليل من فاتورة الكهرباء، كنوع من ترشيد الاستهلاك، بحسب موقع Inspire Clean Energy.

أجهزة الكمبيوتر

يعد جهاز الكمبيوتر من أكثر الأجهزة استهلاكا للكهرباء، حتى عند إيقاف تشغيلها، حيث تستمر «الفيشة» في سحب طاقة الكهرباء، لذا يجب التأكد من فصل هذه الأجهزة، لتقليل الاستهلاك بدلًا من دفع فاتورة كبيرة.

الهواتف

تعد الهواتف من الأجهزة التي تحتاج إلى فصل فيشة الشاحن، في حالة عدم استخدامها، لأنها تعمل على سحب الطاقة، أو استهلاك كهرباء بشكل كبير، لذا فإن ترك الهاتف متصل بالشاحن طوال الليل، أمر سلبي جدًا، وقد يؤدي إلى تلف الهاتف على المدى الطويل، لأن ذلك يجعله يعمل بكامل طاقته طوال الوقت، ما يعني زيادة فاتورة الكهرباء، لذا يجب الانتباه إلى هذا الأمر.

أجهزة الميكروويف

يعد الميكروويف من الأجهزة الأساسية في مطبخ ربات المنزل، حيث يستخدم في تسخين الطعام، إلا أنه من الأجهزة التي تستهلك الكهرباء بشكل كبير، خاصة في حال ترك الفيشة، على الرغم من عدم استخدامه، لذا يجب الانتباه إلى هذا الأمر، للتوفير في فاتورة الكهرباء.