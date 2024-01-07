خبيرة فلك تحذر مواليد برج الأسد من خطر في شهر فبراير.. ابتعد عن المُغامرة

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

قدمت هالة حافظ خبيرة الأبراج مجموعة من النصائح والتحذيرات إلى عدد من الأبراج ومنها مواليد برج الأسد، إذ ستكون فيه الكواكب مجتمعة ضد برج الأسد ولا يرى منهم غير الأحداث السيئة المٌتتالية، وهذه الشهور بدايتها من شهر فبراير المقبل.

تحذير لبرج الأسد من شهر فبراير

وخلال حلولها ضيفة على أحد البرامج التليفزيونية، وجهت خبيرة الأبراج، نصيحة بعدم خروج مواليد برج الأسد من المنزل في شهر فبراير،:«مواليد شهر 8 هيتعرضوا لوعكة صحية شهر ميلادك حلو أوي في ارتباط بحد في مجال شغله، دراسته، صداقة تتحول لحب ويتجوزوا وممكن علاقة مع حد أكبر أو أصغر منه».

وأضافت: «شهر أبريل أفضل وأحلى الأوقات، بس الحذر كله في شهر فبراير، هتتعرض للقيل والقال خليك مُسالم وبطل عند لأن الكواكب كلها مُتجمعة حواليك، شهر يوليو خطير عليك وممكن تحس بوعكة صحية وهيتم استفزازك، شهر 8 و6 بيحملوا لك خير كبير، اوعى تٌغامر مادياً»

أيام يشهد فيها برج الأسد لحظات سعيدة

وبحسب هالة حافظ:«حركة السفر مٌنتعشة لبرج الأسد وسفره هيعمل من وراه حاجة أكاديمي أو دراسة، فلوس، شغل، جواز عموما حاجة حلوة، لأن محور الكسوف الحمل والميزان ودي بيوت سفر، عنده تغيير مكان بغرض إقامة، أو عمل، أو سفر انتقال من موقع ضاغط لموقع حليف، في مصالحه، وحاجة قديمة هترجع بخير كتير، تسهيلات كتير وتخفيف للحمول، في زواج وقد يحدث بصورة سريعة وبدون تخطيط، بتبذل مجهود واشتغل».