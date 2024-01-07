موضة الستينات رجعت تاني.. فنانات أعادت إحياء ارتداء الملابس القديمة مرة أخرى

القاهرة - سمر حسين - موضة وجمال

اعتاد عدد كبير من النجوم والمشاهير، على استخدام الملابس نفسها، من 30 أو 40 عامًا، وإعادة ارتدائها مجددا، مما يؤدي إلى عودة الموضة العالمية في زمن الستينات والسبعينات مجددا، أو يدل على احتفاظ النجم بملابسه، كما لو كانت أول مرة يرتديها.

البداية عندما رصدت إحدى المتابعات إعادة ارتداء إسعاد يونس ارتداء «تايير» أو فستان، لشخصيتها في مسلسل السقوط في بئر سبع عام 1994 خلال حلقة لها ببرنامج «صاحبة السعادة»، باحتفالات رأس السنة معلقة: «هو دا التايير اللي حضرتك لبستيه، في مسلسل السقوط في بئر سبع، أصله كان عاجبني أوي، وعالق في ذاكرتي، وبأكد حضرتك موضوعية جدًا وعميقة وموزونة».

ظاهرة ارتداء الفنانين لملابسهم القديمة

لم تر نهى عبدالعزيز، ستايلست الفنانة إسعاد يونس، أي خطأ في إعادة الفنانين لارتداء ملابسهم القديمة، لأن ذلك يعكس مدى احتفاظهم بالملابس كما هي، دون أن تتعرض للتلف: «مش عيب ولا غلط إن حد يلبس حاجة موجودة عنده من زمان، بالعكس أنا باحترم جدًا أي حد يحافظ على حاجته، لأن الموضة بترجع تاني».

ارتداء الملابس القديمة يعيد مُوضة السبعينات مجددا

وتعتبر «عبدالعزيز» أن إعادة ارتداء الملابس القديمة، يعني الاتجاه نحو الموضة العالمية: «ممكن تكون موضة الخمسينات وشوية يقولوا موضة السبعينات، وبالتالي لازم الواحد يخزن متعلقاته بطريقة سليمة، علشان يقدر يلبسها بأكتر من طريقة».

الفنانة لطيفة تعيد ارتداء فستان قديم لها

الفنانة إسعاد يونس ليست الوحيدة، التي أعادت ارتداء بعض ملابسها مجددا، بل أيضًا الفنانة التونسية لطيفة، التي ارتدت فستانًا قديمًا لها، يعود إلى إحدى أشهر أغانيها التي مر عليها 22 عامًا، لتظهر به مجددًا في برنامج «معكم» لـ منى الشاذلي.

ظهرت الفنانة هنا شيحة أيضًا في إحدى حفلات تكريمها، بفستان قديم لها يعود إلى مسلسل «ما تيجي نشوف».