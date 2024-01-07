المسطحات الخضراء والزرقاء تحسن الصحة الجسدية لدى كبار السن

محمد اسماعيل - القاهرة - كشفت دراسة جديدة أجراها فريق البحث من جامعة واشنطن أن المساحات الخضراء والزرقاء في المناطق السكنية الحضرية تساهم في تحسن الصحة الجسدية والنفسية لدى كبار السن.

بالإضافة إلى أن وجود الأشجار والمسطحات المائية بنسبة 10% في المنطقة التي يعيش فيها الشخص يرتبط بانخفاض الاضطرابات النفسية، والعيش بصحة أفضل والحاجة إلى علاج، وفقا لموقع "ساينس دايلي".

واستندت الدراسة إلى بيانات المسح الصحي لأكثر من 42 ألف شخص أعمارهم 65 عاماً أو أكثر، عاشوا في مناطق حضرية بولاية واشنطن، بين عامي 2011 و2019.

وكبار السن معرضون بشكل خاص لمشاكل الصحة النفسية مثل الاكتئاب، والذي ثبت أنه يزيد من خطر التدهور المعرفي والخرف، كما أنهم أقل عرضة لتلقي العلاج لإدارة حالاتهم الصحية العقلية.

واقترحت النتائج أن يكون التعرض للمساحات الخضراء أو الزرقاء عاملاً مساعداً في منع أو تأخير، أو حتى علاج ضعف الصحة النفسية لدى كبار السن.

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