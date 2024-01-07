فوائد مذهلة لـ البليلة في الشتاء.. حضريها بـ3 مكونات في مطبخك

القاهرة - سمر حسين - مطبخ

تحرص الأمهات في فصل الشتاء على طهي الأطعمة وصنع الحلويات التي تساعد على تدفئة الجسم وحمايته من الأمراض خاصة مع التقلبات الجوية المستمرة، وتعتبر البليلة من أكثر الأطعمة التي يحب الكثير من الأشخاص سواء الكبار أو الصغار تناولها خلال فصل الشتاء، لما لها من فوائد متعددة منها تقوية الجهاز المناعي.

لذا تستعرض «هن» في السطور التالية، أبرز الفوائد التي يحصل عليها الجسم عند تناوله البليلة، بالإضافة إلى أسهل الخطوات لعمل البليلة في المنزل، لتحصل ربة المنزل على مذاق شهي أقرب إلى المحلات الجاهزة، وذلك على خطى الشيف أميرة شنب، التي تقدم وصفات مناسبة لميزانية الأمهات وبمكونات متواجدة في المطبخ وغير مكلفة.

فوائد تناول البلية في الشتاء

في الفقرات التالية، نذكر أهم فوائد تناول البليلة، بحسب ما ذكره موقع «health line»، والدكتور أمجد الحداد، استشاري التغذية والجهاز المناعي خلال حديثه لـ«هن»:

- تعتبر البليلة من أكثر الأطعمة التي تحافظ على تقوية الذاكرة وبالتالي سرعة الفهم واستذكار المعلومات بسهولة، وهي مهمة للطلاب خلال فترة الامتحانات.

- تحمي البليلة الجسم من التعرض لنزلات البرد الشديدة التي تصيب الأشخاص في فصل الشتاء، وتعزز من المناعة لديه، لذا فهي مهمة جدا بالنسبة للأطفال.

- تحتوي البليلة على الكثير من الفيتامينات التي يحتاج إليها الجسم.

- تساعد البليلة على خفض فرص زيادة الوزن في الشتاء.

- تعد البليلة من الأكلات التي تعزز من صحة كل من القلب والعظام، وتحمي الشخص من خطر الإصابة بسرطان القولون.

طريقة عمل البليلة في فصل الشتاء

مكونات عمل البليلة:

قمح مسلوق نصف سلقة.

سكر.

لبن.

مكسرات مشكلة.

فانيليا.

قرفة عيدان.

خطوات عمل البليلة مثل المحلات

الخطوة الأولى: البدء في سلق البليلة نصف سلقة.

الخطوة الثانية: بعد سلق البليلة اتركيها حتى تصفى وتبرد تماما.

الخطوة الثالثة: ضعي كوب من اللبن على نار متوسطة مع إضافة السكر والقرفة ورشة من الفانيلا.

ضيفي البليلة إلى اللبن في النهاية واتركيها حتة تنضج وقدميها لأسرتك ساخنة.