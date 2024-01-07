هذا ما يفعله الحرنكش في مستويات الكوليسترول والسكر بالدم.. مفاجأة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- آلاء نبيل:

الحرنكش من الفواكه المفضلة لدى العديد من الأشخاص عشاق المذاق اللاذع، كما يحتوي على عناصر غذائية مفيدة لصحة الجسم، ولكن يتساءل البعض عن تأثير على مستويات الكوليسترول والسكر في الدم.

لذا في السطور التالية، سوف نتعرف على ما يحدث في مستويات الكوليسترول والسكر في الدم عند تناول الحرنكش، وذلك وفقًا لما ذكره موقع "Clevelandclinic"، "Webmd".

تأثير الحرنكش على مستويات الكوليسترول في الدم

يحتوي الحرنكش على فيتوسترولس، الذي يعد نوعاً من مضادات الأكسدة الفعالة في تأثيرها على مستويات الكوليسترول المرتفعة في الدم، حيث تعمل على خفضه بشكل واضح، وتحديدًا الكوليسترول الضار.

كما يحتوي الحرنكش أيضًا على الأحماض الدهنية، مثل حمض اللينوليك وحمض الأوليك، والتي يمكن أن تساعدك على خفض نسبة الكوليسترول بشكل عام، وبالتالي يساهم في إدارة مستويات الكوليسترول بالدم، مما يقلل من خطر الإصابة بأمراض الشرايين والقلب والأوعية الدموية.

تأثير الحرنكش على مستويات السكر في الدم

يعد الحرنكش غنياً بالمركبات التي تبطئ امتصاص الجسم للسكريات، ومن الكربوهيدرات أيضًا، ما يساعد على إدارة مستويات السكر في الدم، حيث يساعد على منع اندفاع السكر غير المرغوب به داخل مجرى الدم.

ومساهمة الحرنكش في تنظيم مستويات السكر في الدم وتجنب ارتفاعه، وبالتالي تقلل من خطر الإصابة به، وفي حالة المصابين تحميهم من المضاعفات الخطيرة المرتبطة بارتفاع نسبة السكر في الدم.

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