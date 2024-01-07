حضريها في دقيقتين بس.. 4 خطوات لعمل كيكة المج

القاهرة - سمر حسين - مطبخ

ترغب الكثير من السيدات في إعداد حلوى سريعة لتقديمها لأولادها خلال العطلات الأسبوعية، وبينما يشاهدون التلفاز معا أمام أحد أفلام الكرتون، وتعتبر كيكة المج من أكثر الحلويات اللذيذة وسهلة التحضير.

لذا تستعرض «هن» في الفقرات التالية، أفضل طريقة لعمل كيكة المج بشكل سريع وفي أقل من 5 دقائق فقط، بمكونات بسيطة وغير مكلفة، وذلك على خطى الشيف نجلاء الشرشابي، التي تقدم وصفات مناسبة لميزانية ربات البيوت، في برنامجها «على قد الإيد»، الذي يعرض على «سي بي سي سفرة».

طريقة عمل كيكة المج في دقائق

تتميز كيكة المج بأنه يمكن صنعها بسرعة عند زيارة الضيوف المفاجئة، كما أنها تصنع بأكثر من طريقة، وفيما يلي نقدمها واحدة منها:

مكونات عمل كيكة المج بالفرن:

- كوب دقيق.

- ربع كوب كاكاو.

- نصف ملعقة صغيرة بيكنج بودر.

- رشة ملح.

- 3 ملعقة كبيرة زيت.

- ربع كوب سكر.

- بيضة.

- فانيليا.

- كوب لبن.

- سمنة.

خطوات طريقة عمل كيكة المج بالكاكاو

1- امزجي الكاكاو مع الدقيق والملح والبيكنج بودر في إناء واسع، مع إضافة الزيت واللبن والبيض، والفانيليا.

2- يجب أن تحرص ربات البيوت على خلط المقادير السابقة، ثم وضعهم في المج وقبل ذلك يدهن بالزبدة، وتوضع بالفرن لمدة 15 دقيقة، وبعد الانتهاء قدميها لأسرتك مع أحد المشروبات المفضلة.

عمل كيكة المج بالنوتيلا

مقادير عمل كيكة المج بالنوتيلا:

- نوتيلا.

- 3 بيضات.

- ربع ملعقة صغيرة فانيليا.

- ربع كوب دقيق.

- ربع ملعقة صغيرة بيكينج بودر.

خطوات تحضيرها:

1- أحضري وعاء كبيرا ضعي فيه شوكولاتة النوتيلا مع البيض مع ملعقة فانيليا، ثم امزجي المقادير جيدًا باستخدام مضرب البيض الكهربائي حتى تحصلي على قوام جيد.

2- في الخطوة الثانية أضيفي الدقيق والبيكنج بودر، مع مزج المكونات مع بعضها جيدًا، ثم ضعيها لمدة دقيقة فقط وبعدها قدميها لأولادك.