«دينا» بحذاء سعره 50 ألف جنيه.. إطلالة باهظة الثمن في حفلها الأخير

القاهرة - سمر حسين - موضة وجمال

الفنانة دينا الراقصة اعتادت على الخروج عن المألوف بإطلالات رائعة وباهظة الثمن، ما يجعل ظهورها مميزا، سواء على الشاشة، أو عبر منصات مواقع التواصل الاجتماعي، لذا كان أحدث ظهور لها، وقد حررت فيديو مخصوص لحذائها الشتوي، واحد من أكثر المقاطع مشاهدة، وخطفت الأنظار إليها، حيث ارتدته في إطلالتها بحفل رأس السنة، حيث كانت مدعوة إلى إحياء الحفل بأحد الفنادق.

دينا مع حذائها Balmain

الفنانة دينا جاءت إطلالتها بحفل رأس السنة بفستان أسود قصير، يعلوه بالطو قصير باللون الأزرق ذو انتفاخ كثيف، ولفتت الأنظار بحذاء أسود من توقيع ماركة Balmain، يبلغ سعره ما حوالي 1600 دولار، فيما يقارب سعره 50000 بالجنيه المصري.

ونشرت دينا عبر حسابها الشخصي على منصة إنستجرام، فيديو لها وهي تحيي حفل رأس السنة مُعلقة عليه «ولعنا رأس السنة»، وفيديو آخر وهي تجهز للحفل، لتبرز فيه للجمهور حذاءها من ماركة بالمين.

دينا كل فترة بحذاء باهظ الثمن

لم تكن تلك المرة الأولى من نوعها في سياق ظهور دينا بالأحذية باهظة الثمن، حيث سبق ولفتت أنظار رواد منصات التواصل الاجتماعي بحذائها من توقيع براند جوتشي، الذي كان يبلغ ثمنه حينها ما يقارب 1000 دولار، وذلك عندما ذهبت لزيارة الإعلامية بسمة وهبة، للمباركة لها على زفاف ابنها عبد الرحمن، وظهرت حينها دينا بإطلالة محتشمة على غير المعتاد، حيث ظهرت بعباءة سوداء مع حجاب بنفس اللون.

آخر أعمال الفنانة الراقصة دينا تأتي ضمن مشاركتها في فيلم عادل مش عادل، الذي يدور في محور كوميدي حول البطل الأساسي عادل، الذي يجسده الفنان أحمد الفيشاوي، ونشرت الراقصة دينا عبر حسابها الشخصي الأغنية الرسمية للفيلم، وهي تؤدي رقصة استعراضية بها.