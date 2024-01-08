معلومات عن خطيب مي فاروق.. من هو محمد العمروسي؟

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

نشرت المطربة مي فاروق، صورًا من حفل خطوبتها على محمد العمروسي، في أجواء عائلية بسيطة، الذي اقتصر على حضور العائلتين مع الأصدقاء المقربين فقط، لتشعل صورهما مواقع التواصل الاجتماعي، وتبدأ الجماهير في المباركة لهما، وتساءل عدد من الجمهور عن محمد العمروسي، وهو ما نوضحه في السطور التالية.

من هو محمد العمروسي؟

بدأت موهبة التمثيل لديه منذ صغره، وكان يشارك بالعروض المسرحية في المدرسة، ولقي أداؤه تشجيعا كبيرا من زملائه ومعلميه، بحسب حديثه في إحدى اللقاءات التليفزيونية السابقة.

تخرج محمد العمروسي في معهد الفنون المسرحية، ليشق طريقه في عالم الدراما والسينما.

حصل على جائزة أفضل ممثل صاعد في المهرجان القومي للمسرح.

كانت البداية الحقيقية له مشاركته في مسلسل «قضية صفية»، بطولة النجمة مي عز الدين، وكان العرض الأول له في عام 2010، وأشاد الجمهور بأدائه في العمل الدرامي.

شارك في العديد من المسلسلات أو الأعمال الدرامية، منها «كلمات أواخر الشتاء» عام 2011، «خطوط حمراء» عام 2012، «بدون ذكر أسماء» عام 2013، «الصياد» عام 2014، «ذهاب وعودة» عام 2015، «شهادة ميلاد» عام 2016، «عشم إبليس» عام 2017، وآخرها مسلسل «ورا كل باب» عام 2021.

آخر أعمال الفنان محمد العمروسي

وتعد آخر أعمال الفنان محمد العمروسي، مشاركته في فيلم «أشباح أوروبا»، بطولة النجمة هيفاء وهبي، وقد لاقى الفيلم إشادة من الجمهور، على دور الفنان محمد العمروسي، نظرا لاختلافه عن بقية أعماله السابقة، إذ دارت قصة الفيلم حول إنجاب زوجة 6 أطفال، إلا أن الزوج كان فقيرا جدا، لم يستطع الإنفاق عليهم ليقرر أن يبيع ثلاثة منهم، حتى يكبروا دون أن يكون على معرفة بأن لهم أشقاء آخرين، ومن هنا تتصاعد أحداث الفيلم، في إطار درامي اجتماعي مشوق، يبدع كل فنان في تقديم دوره.