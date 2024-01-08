أسرار تنسيق اللون الأبيض في الشتاء

محمد اسماعيل - القاهرة - 24 - د ب أ

أوردت مجلة "Stylebook" أن اللون الأبيض ليس لوناً صيفياً فقط، وإنما يمكن ارتداؤه في الشتاء أيضاً بشرط تنسيقه بشكل سليم.

درجات متنوعة

وأوضحت المجلة المعنية بالموضة والجمال أن اللون الأبيض يطل بدرجات متنوعة مثل الأبيض الساطع والأبيض العاجي والأبيض اللؤلئي، مشيرة إلى أن اللون الأبيض يتناغم مع كل الألوان تقريباً، فإلى جانب توليفة الأسود والأبيض الكلاسيكية الفخمة، تؤكد الألوان المحايدة مثل البيج والجملي والرمادي على الطابع الأنيق للون الأبيض.

وأضافت المجلة أن درجات الباستيل الحالمة تضفي على اللون الأبيض طابعاً أكثر أنوثة ورقة ونعومة، في حين أن الألوان القوية مثل الأحمر النبيذي والأزرق الساطع والنيون الرياضي تمنح اللون الأبيض طابعاً أكثر جرأة وجاذبية.

ولمظهر أكثر فخامة يمكن اللجوء إلى إطلالة الأبيض الكاملة، مع مراعاة المزج بين درجات الأبيض المختلفة والخامات المختلفة، وذلك لإضفاء طابع حيوي وجذاب على المظهر.المكياج المناسب

من ناحية أخرى، أشارت المجلة إلى أن سحر إطلالة اللون الأبيض يكتمل من خلال المكياج المناسب، موصية بتطبيق أحمر شفاه يزهو بالوردي القوي أو الأحمر الكرزي مع البشرة الباردة أو أحمر شفاه يميل إلى البرتقالي مع البشرة الدافئة.

وعلى العكس من ذلك، ينبغي الابتعاد عن درجات النيود الشفافة، كي لا تبدو البشرة شاحبة.