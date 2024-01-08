هاني الناظر يقدم علاجا لمشكلة تؤرق الكثيرين في الشتاء.. ما علاقة النشا؟

القاهرة - سمر حسين - صحة

في فصل الشتاء تعتبر مشكلة جفاف وتشقق القدمين مشكلة شائعة، ومنتشرة بين الكثير من الناس وتسبب قلقًا للنساء تحديدًا، ومع زيادة البحث عن حلها، قدم الدكتور هاني الناظر عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، حلا سحريا لها، لكنه يعتمد على صيدلي شاطر بحد وصفه، ولا يمكن تجهيزها في المنزل.

علاج جفاف القدمين

ومن خلال منشوره الأخير، كتب الدكتور هاني الناظر عن مشكلة جفاف القدمين قائلًا: «ناس كثير الأيام دي وبسبب البرد بتشتكي من ظاهرة جفاف وتشقق الكعبين وأحيانا الكوعين والركبتين وبتسأل عن علاج فعال لها بعيدًا عن دهانات الكورتيزون».

وأضاف «الناظر» عن علاج الجفاف وتشقق القدمين قائلًا: «علاج المشكلة دي ممكن بدهان كعب القدم صباحا ومساء بتركيبة هاقول لحضراتكم عليها وممكن نحضرها في الصيدلية وهي عبارة عن خليط متساوي من حامض الساليسيليك بنسبة 3% وجلسرين النشا ودي عاوزة صيدلي صاحب خبرة وشاطر ومع الاستعمال اليومي وخلال شهر بيرجع كعب القدم لطبيعته وتختفي التشققات مع ملاحظة ضرورة ارتداء شراب قطن في البيت.. وكده يبقي وفرنا زيارة للدكتور وكمان وفرنا تمن الفيزيتا، العناية بالقدم والحفاظ على سلامته شئ هام وضروري».

وصفة لعلاج تشقق القدمين

وبحسب موقع «boldsky»، هناك وصفة لتقشير القدمين التي تعرضت للجفاف وترطبيها، تتكون من البطاطس كمقشر لتبيض اليدين والقدمين:

- بطاطس.

- 2 ملعقة كبيرة من عسل.

- 2 ملعقة زيت زيتون.

- 2 ملعقة كبيرة من اللبن

طريقة تحضير مقشر البطاطس:

- يجب البدء بسلق قطع البطاطس، وبعد أن يتحول قوامها إلى عجينة، نضع معها المكونات مثل العسل والحليب والزيت، ويمزجوا جيدا معا، ثم قومي بفرد الماسك على بشرتك، ولا تنزعيه إلا بعد مرور 20 دقيقة، وابدأي بإزالته برفق واغسلي وجهك بالماء الفاتر، ثم جففيه بلطف.