نصائح لتخلص رضيعك من آلام المعدة في الأشهر الأولى.. واظبي على هذا التمرين

القاهرة - سمر حسين - صحة

العناية بالطفل الرضيع في الأشهر الأولى له من الولادة أحد المهام الصعبة التي تحتاج لقيام الأم بأمور خاصة وذلك للتمكن من رعاية الصغير بصورة صحية وسليمة، ومساعدته على التخلص من المشاكل المزعجة التي يعاني منها كالشعور بآلام المعدة، التي تعد إحدى المشكلات الشائعة خلال الأشهر الثلاثة الأولى.

خطوات لمساعدة الرضيع للتخلص من آلام المعدة

ولمساعدة رضيعك للتخلص من آلام المعدة التي قد يواجهها في الأشهر الثلاثة الأولى من الولادة، يمكن القيام ببعض الخطوات البسيطة، حسبما كشفت الدكتورة ريهام المهدي، استشاري طب الأطفال وحديثي الولادة، خلال تصريحاتها لـ«هن»، وتتمثل تلك الخطوات في كل من:

- ضرورة تنظيم الرضاعة الطبيعية، بحيث يتم إرضاع المولود خلال كل ساعتين على مدار اليوم.

- مساعدة الرضيع على التجشؤ بعد الحصول على الرضاعة الطبيعية.

- التاكد من إشباع الرضيع في كل مرة.

- تحديد وقت محدد للرضاعة في كل مرة، وعدم الإطالة بها بعد التأكد من شعور الرضيع بالشبع.

- عمل بعض التمرينات الخاصة للرضيع لمساعدته على التخلص من شعوره بآلام وتقلصات المعدة، كتدليك البطن بشكل دائري.

- منحه العلاج اللازم للمساعدة في التخفيف من تلك الآلام باستشارة الطبيب المختص.

أهمية الرضاعة الطبيعية للطفل

وحسب ما ذكرت وزارة الصحة والسكان عبر موقعها الرسمي، تتمثل أهمية الرضاعة الطبيعية للطفل في:

- هي غذاء كاف للطفل حتى وإن كان مريضا أو قليل الوزن.

- تقوي الرابط بين الطفل وأمه.

- يحتوي حليب الأم على كافة العناصر الغذائية والأجسام المناعية التي يحتاجها جسم الرضيع.

- تحمي الرضاعة الطبيعية الطفل من الإصابة بالأمراض خاصة الحساسية.