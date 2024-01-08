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حل طبيعي وغير مكلف للوقاية من الأنفلونزا.. مكوناته داخل مطبخك

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القاهرة - سمر حسين - صحة

المياه بالملح

مع دخول فصل الشتاء، تنشر الأمراض التنفسية مثل البرد والأنفلونزا، ويتزامن معها اهتمام السيدات وتحديدا الأمهات في البحث عن حلول طبيعية يمكن اللجوء إليها، للتخلص من آلام الحلق والفم والتهابات الجيوب الأنفية، ومنها الغرغرة بالمياه المالحة أو الماء بالملح، والذي تكون من فوائده أيضا الوقاية من نزلات البرد والإنفلونزا.

الغرغرة بالمياه المالحة أو الماء والملح، تعمل على تخفيف الالتهابات والاحتقانات في الأغشية المخاطية، سواء في الفم أو الحلق أو الأنف، ليس فقط ذلك بل إنها تساعد على تخفيف بعض الآلام، التي توجد بالحلق، لذا ينصح بها في أوقات كثيرة، خاصة في فصل الشتاء، لانتشار الإنفلونزا والأمراض والفيروسات المعدية، بحسب الدكتور مجدي بدران عضو الجمعية المصرية للحساسية والمناعة، في حديثه لـ«الوطن».

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فوائد الغرغرة بالمياه والملح

يعد مشروب المياه بالملح، من المشروبات غير المكلفة على الإطلاق، إذ توجد المياه في كل منزل وكذلك الملح، لذا يجب استخدام هذا السائل، للتخفيف من آلام التهاب الحلق الناجم عن الحساسية الموسمية، ونزلات البرد والتهابات الجيوب الأنفية، أو على الأقل منع تفاقم المرض وتطوره، حتى لا يتمحور إلى فيروسات أخرى، وفق «بدران».

طريقة طبيعية لعلاج احتقان الفم

وبحسب عضو الجمعية المصرية للحساسية والمناعة، فإن غسل الأنف والحلق بالمياه المضاف إليها الملح، تعتبر إحدى الطرق الطبيعية، التي يمكن اللجوء إليها للتهدئة هذه الآلام، وسحب السوائل الضارة الموجودة في الفم، وعندها يشعر الشخص بالراحة بشكل تدريجي، لتخلص الجسم من السموم الموجودة في الفم والحلق.

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تساعد الغرغرة بالماء والملح في قتل البكتيريا والجراثيم

تساعد الغرغرة بالماء والملح في قتل البكتيريا والجراثيم، الموجودة في الفم والحلق، بالإضافة إلى أنها تساعد في منع التهاب اللثة، من خلال القضاء على البكتيريا، لذا يمكن المداومة على ذلك المشروب باستمرار، للتخلص من السموم الموجودة في الفم.

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فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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