تصاميم مشغولات ذهبية مبهرة بتقنية الذكاء الاصطناعي.. هل توجد في مصر؟

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

لم تترك التكنولوجيا مجالا إلا لعبت فيه دورا مؤثرا، منها صناعة الذهب عن طريق استخدام الذكاء الاصطناعي، فلم يقتصر دور تلك التقنية الأكثر تطورا على تصميم البرامج أو الألعاب الإلكترونية وحسب، إنما تأثر بها عالم الموضة والأزياء، بالإضافة إلى صناعة المجوهرات، إذ انتشرت مؤخرا تصاميم مشغولات ذهبية باستخدام الذكاء الاصطناعي، بدت في غاية الجمال والرقة، وشط تساؤلات عن مدى توفر تلك التقنية في مصر.

تصاميم مشغولات ذهبية باستخدام الذكاء الاصطناعي

تمكن التطور التكنولوجي بدخول تقنيات الذكاء الاصطناعي، من تحويل الأفكار والخيال في عالم الذهب والمجوهرات إلى حقيقة على أرض الواقع، من خلال توفير عينات بالحجم والشكل والنوع الذي ترغب فيه المرأة، التي تبحث عن مجوهرات متوسطة الثمن مع جودة وتصميم فريد، وهو ما انتشر حديثا في أكثر من دولة أوروبية.

استخدام الذكاء الاصطناعي في صناعة الذهب داخل مصر

يقول الدكتور وصفي واصف، مستشار شعبة الذهب باتحاد الصناعات، في حديثه لـ«هن»، أن تصميم الذهب من خلال الذكاء الاصطناعي موجود في مصر منذ 7 سنوات، لكن معظم المصانع والشركات الكبرى هي التي تستخدمه فقط، أما المصانع متوسطة رأس المال، ما تزال مقتصرة على الطرق التقليدية في التصنيع، موضحا أن هذه العملية تحدث لعمل التصميم النهائي للقطعة الأولى.

آراء السيدات في تصنيع الذهب بالذكاء الاصطناعي

تشير فاطمة أيمن، ربة منزل، لـ«هن» إلى أنها اعتادت شراء الذهب بالطريقة التقليدية سابقا من المحلات التي يعرض بها، ومع تطور التكنولوجيا أصبح لديها القدرة على البحث والاختيار حسب رغبتها: «زمان كنت لازم أنزل أشتري بنفسي وأشوف اللي معروض بس، دلوقتي ومن الإنترنت بقيت أشوف التصاميم اللي تعجبني بس، وأقدر أختار القطعة اللي تعجبني بكل سهولة، ولو شفت حاجة بالذكاء الاصطناعي ممكن برضوا أجرب أشتريها».