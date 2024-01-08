اللقطات الأولى لعروس ساديو ماني.. كيف ظهرت بفستان مفتوح على الحجاب؟ (فيديو)

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

ثلاث فساتين مبهرة وحفل زفاف تقليدي، كانت اللقطات الأولى لحفل زفاف ساديو ماني على زوجته عائشة تامبا، إذ قرر الحبيبين الالتزام بالعادات والتقاليد، وهو ما ظهر في إطلالة العروس السمراء التي ارتدت ثلاث فساتين مقتبسة من الثقافة السنغالية، ولفة الطرحة التي تغطي الشعر بالطريقة الأفريقية الشهيرة، كما حرصت على تطيبق مكياج يبرز جمال ملامحها، ونشرت اللقطات الأولى منذ التجهيز الأولي للحفل وحتى الحناء التي تجمع فيها الأهل والأصدقاء.

اللقطات الأولى لحفل زفاف ساديو ماني

دخل ساديو ماني عش الزوجية، بعد إتمام الـ31، إذ عقد قرانه على حبيبته عائشة تامبا، في حفل زفاف فاجئ به الجميع قبل اللحاق برفاقه إلى كأس الأمم الأفريقية، وارتدت العروس عائشة تامبا 3 فساتين تعاصر الموضة بعضها مقتبس من الثقافة الأفريقية بلفة الحجاب التي غطت بها شعرها، فوق فساتين الزفاف المفتوحة الخضراء، والأبيض التلي المحتشم، كما حرصت «تامبا» بحسب الصفحة الرسمية للميكب ارتست خيري فولار على موقع تبادل الصور والفيديوهات القصيرة «انستجرام» على عمل حناء مناسبة للتقاليد، ووضع مكياج يشتهر به سيدات إفريقيا، كما نشرت صفحة الميكب ارتست صورًا للعروس في الإطلالة الأولى.

حفل زفاف ساديو ماني

وأقيم حفل زواج ساديو ماني على زوجته عائشة تامبا في كور مسار، داكار، السنغال، حيث تم عرض الجانب الخاص من حياة «ماني» الذي يلعب جناح للنصر السعودي، على الرغم من السرية التي أحاطت علاقته بزوجته لسنوات، إلا أن أخبار زواج ماني أحدثت ضجة كبيرة على الإنترنت، وبحسب موقع «pulsesports» كان الأهل متفقين على زواجهم منذ فترة طويلة منذ أيام مراهقتها، ما جعله يحرص على الاعتناء بها ودفع فواتيرها أثناء وجودها في المدرسة.