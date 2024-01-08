6 علامات تكشف نقص فيتامين ب في الجسم.. احذرها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أسماء مرسي:

فيتامين ب من الفيتامينات الضرورية للجسم، حيث يؤدي دورًا مهمًا في العديد من وظائفه، مثل إنتاج الطاقة

وتعزيز عمل الجهاز العصبي ودعم صحة الجلد، ونقصه قد يكون له العديد من الآثار السلبية على الجسم.

وتوجد 6 علامات خفية يصدرها الجسم بمثابة جرس إنذار على انخفاض مستويات فيتامين ب،وفقًا لموقع «webmd».

- انخفاض مستوى الطاقة:

يسبب نقص مستويات فيتامين ب الإصابة بفقر الدم، ما يجعلك أكثر عرضة للتعب والضعف، بالإضافة إلى انخفاض مستويات الطاقة.

- الطفح الجلدي:

أحد أعراض نقص فيتامين ب، ويمكن أن يظهر الطفح الجلدي على الوجه، كما يسبب الشعور بالحكة واحمرار الجلد.

- جفاف وتشقق الشفاه:

إذا كنت تعاني من نقص هذا الفيتامين، قد تواجه أيضًا جفاف وتشقق الشفاه، بالإضافة إلى تورم اللسان.

- ضعف الجهاز المناعي:

يسبب أيضًا نقص فيتامين ب ضعف جهاز المناعة لديك، ما يجعلك أكثر عرضة للإصابة بالعدوى والأمراض الفيروسية ونزلات البرد المتكررة.

- خدر اليدين والقدمين:

يعمل نقص هذا الفيتامين على تحفيز اضطراب عصبي يسمي بـ«الاعتلال العصبي المحيطي»، ما يسبب خدر وتنميل اليدين والقدمين.

- الارتباك:

يسهم فيتامين ب في تنظيم الحالة المزاجية والذاكرة، لذا إذا لاحظت أنك تعاني من الارتباك أو الحزن دون سبب مبرر، فقد يكون نقص هذا الفيتامين هو السبب.

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