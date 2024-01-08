6 علامات تشير للإصابة بمرض خطير في الدماغ.. منها تغير المزاج

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- آلاء نبيل:

ورم الدماغ يمكنه إرسال مؤشرات إلى الشخص حتى يكتشفه بشكل مبكر، ما يساعد على العلاج بشكل سريع، وتوجد العديد من العلامات التي تشير إلى الإصابة بورم في الدماغ، وفقًا لما ذكره موقع cancer hackensackmeridianhealth.

الإصابة بالصداع

المعاناة من الصداع من المشكلات الصحية الشائعة لدى العديدين، ويجري التعامل معه على أنه مشكلة لحظية، ولكن يجب القلق في حالة عدم تعامل المسكنات معه بشكل فعال، أو تسببه في القيء، أو أن يكون قويا لدرجة التسبب في إيقاظك من النوم، أو في حالة أنه أصبح أشد سوءً خلال الصباح، ويكون من الضروري التوجه إلى الطبيب.

النوبات

يمكن للورم أن يتسبب في تهيج أجزاء من الدماغ، ما يؤدي إلى حدوث نوبة، وغالبًا تكون النوبات واحدة من المؤشرات الأولى لوجود ورم في المخ، كما يمكن أن يعاني المصاب من تغيرات في الرؤية مثل رؤية بقع أو أشكال عائمة، ورعشة لا يمكن السيطرة عليها، وفقدان بسيط في الذاكرة أو الشعور بالارتباك، مع تنميل في الذراع أو الساق.

التغيرات في الوظيفة الحركية

يمكن أن يعاني المصاب بورم في الدماغ من صعوبة في التحدث أو الفهم أو السمع أو الرؤية أو البلع أو التذكر، ويصاحبه أيضًا الشعور بالتنميل والألم في العضلات.

تغيرات في المزاج

غالبًا تُسبب أورام المخ تغيرات في الشخصية وتقلبات مزاجية مفاجئة وضعف التركيز.

طنين في الأذن

يمكن أن يحدث طنين في الأذنين يصاحبه الشعور بالدوخة مع بعض أورام المخ، على الرغم من أن هذه الأعراض عادة ما تكون غير مباشرة.

فقدان الرائحة

قد يواجه بعض الأشخاص فقدان حاسة الشم، الذي يمكن أن يكون مؤشرًا مرتبطًا بورم في المخ.

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