تحارب السرطان وتحسن صحة القلب.. نوع من التوابل تقي من السكري والوزن الزائد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – سيد متولي

القرفة نوع من التوابل الشهيرة التي لا تضيف نكهة للأطباق فحسب، بل تقدم أيضًا العديد من الفوائد الصحية المحتملة.

فيما يلي 10 أسباب تجعل تناول القرفة مفيدًا، بحسب تايمز أوف إنديا:

غنية بمضادات الأكسدة

القرفة مليئة بمضادات الأكسدة التي تساعد على حماية الجسم من الإجهاد التأكسدي.

تلعب مضادات الأكسدة دورًا في تحييد الجذور الحرة، ما يعني أنها تحارب الأمراض المزمنة والشيخوخة.

خصائص مضادة للالتهابات

تحتوي القرفة على مركبات ذات تأثيرات مضادة للالتهابات، يرتبط الالتهاب المزمن بحالات صحية مختلفة، وقد تساهم خصائص القرفة المضادة للالتهابات في تحسين الصحة.

تحسين صحة القلب

تشير بعض الدراسات إلى أن القرفة قد يكون لها تأثير إيجابي على صحة القلب من خلال المساعدة في خفض مستويات الكوليسترول وتنظيم ضغط الدم.

مستويات السكر في الدم متوازنة

قد تساعد القرفة على تحسين حساسية الأنسولين، ما قد يساعد في التحكم بشكل أفضل في نسبة السكر في الدم، وهذا مهم بشكل خاص للأفراد الذين يعانون من مقاومة الأنسولين أو مرض السكري من النوع 2.

تأثيرات مضادة للميكروبات

ثبت أن القرفة لها خصائص مضادة للميكروبات، ما يساعد على مكافحة البكتيريا والفطريات المختلفة، وقد تم الاستعانة بها لقدرته على مكافحة الالتهابات.

تأثيرات وقائية عصبية

تشير بعض الأبحاث إلى أن المركبات الموجودة في القرفة قد يكون لها تأثيرات وقائية للأعصاب، ما قد يوفر فوائد لصحة الدماغ ويقلل من خطر الإصابة بأمراض التنكس العصبي.

دعم صحة الجهاز الهضمي

قد تساعد القرفة على الهضم عن طريق تقليل الالتهاب في الجهاز الهضمي والمساعدة في مكافحة البكتيريا التي يمكن أن تسبب الالتهابات.

فقدان الوزن

على الرغم من أن القرفة ليست حلا سحريا لفقدان الوزن، إلا أنها قد تساعد من خلال تنظيم مستويات السكر في الدم وتقليل الرغبة الشديدة في تناول الطعام، ما قد يدعم جهود إدارة الوزن.

خصائص محتملة لمكافحة السرطان

استكشفت بعض الدراسات خصائص القرفة المحتملة المضادة للسرطان، ما يشير إلى أنها قد تساعد في منع نمو الخلايا السرطانية، ومع ذلك، هناك حاجة إلى مزيد من البحوث في هذا المجال.

غنية بالمواد المغذية

تعتبر القرفة مصدرًا جيدًا للعديد من العناصر الغذائية الأساسية، بما في ذلك المنجنيز والحديد والكالسيوم والألياف، والتي تعتبر مهمة للصحة.

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