في فمك وصوتك.. احذر علامتين تكشفان الإصابة بسرطان الرأس والرقبة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – سيد متولي

يؤثر سرطان الرقبة، في المقام الأول، على تجويف الفم والحلق والحنجرة والبلعوم.

ووفقا للمراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها (CDC)، يمكن أن يسبب فيروس الورم الحليمي البشري (HPV) وتدخين التبغ تغيرات جينية في الخلايا، ما قد يزيد من خطر الإصابة بسرطان الرأس والرقبة.

وبحسب موقع onlymyhealth، فإن هناك علامتين في فمك وصوتك قد تكشفان الإصابة بسرطان الرأس والرقبة.

وحذر الموقع من صعوبة البلع وبحة الصوت، إذا استمرا فترة طويلة، فيجب الذهاب إلى طبيب، لأنهما قد يرتبطان بالإصابة بسرطان الرأس والرقبة.

أعراض أخرى لسرطان الرأس والرقبة

ضيق التنفس

الشعور بوجود جسم غريب في الحلق

السعال المستمر المصحوب بمخاط دموي

كتل أو تقرحات غير مبررة في الفم أو الرقبة

ألم في الأذن.

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