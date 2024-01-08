هذا ما يحدث لجسمك عند تناول الكوارع؟.. مفأجاة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أسماء مرسي:

الكوارع من الأكلات الشعبية الشهيرة المحبوبة للكثيرين، والتي تتميز بمذاقها اللذيذ وفوائدها الصحية العديدة، حيث إنها مصدر جيد للبروتين والكالسيوم والفيتامينات.

لكن هل تعلم ما تأثير تناول طبق من الكوارع على مستويات الكوليسترول؟، وهو ما أوضحته الدكتورة شيماء فكري، أخصائية التغذية العلاجية، وعضو الجمعية المصرية للتغذية العلاجية EASHTN، في حديثها لـ«الخليج 365».

قالت أخصائية التغذية: «تحتوي الكوارع على نسبة من الدهون غير المشبعة، ما يؤدي إلى ارتفاع مستويات الكوليسترول في الدم، وبالتالي يزيد من خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية في حال تناولها بإفراط».

ماذا يحدث حال تناولها باعتدال؟

وأضافت أنه يمكن تناول الكوارع باعتدال مرة واحدة في الشهر دون إفراط، فيمكن جني الفوائد التالية:

1. تحتوي الكوارع على الكالسيوم والفوسفور، وهي معادن مهمة لصحة العظام والمفاصل.

2. كما أنها غنية بنسبة عالية المغنيسيوم، وهو معدن مهم لصحة العضلات والأعصاب.

3. يُسهل هضمها وامتصاصها، لاحتوائها على عديد من العناصر الغذائية.

4. كما تحتوي على نسبة عالية الفوسفور، ما يعزز دعم صحة العظام والأسنان.

5. بفضل احتوائها على الزنك والحديد، لذا تعمل على تقوية الجهاز المناعي لديك.

6. تساهم في تقليل الالتهابات في الجسم، مثل التهاب المفاصل والقولون التقرحي.

7. تحتوي الكوارع على الكولاجين، وهو بروتين يعطي البشرة والمفاصل قوتها ومرونتها.

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