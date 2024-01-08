متى تنخفض درجات الحرارة؟.. 7 نصائح مهمة للأمهات بداية من هذا اليوم

القاهرة - سمر حسين - صحة

بسبب الكتل الصحراوية الحارة في طبقات الجو، شعر المواطنون بارتفاع طفيف في درجات الحرارة، بسبب مرتفع جوي والتي تعمل على زيادة فترات سطوع أشعة الشمس، بحسب تصريحات سابقة من الدكتورة منار غانم عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، لـ«هُن»، وفي الساعات الماضية أعلنت الصفحة الرسمية للهيئة العامة للأرصاد عن بداية انخفاض درجات الحرارة والتي يصاحبها نشاط رياح وسقوط أمطار، لذلك نقدم مجموعة من النصائح للأمهات.

متى تنخفض درجات الحرارة؟

ويستمر الطقس المعتدل على كل أنحاء البلاد، مع الشعور بارتفاع طفيف لدرجات الحرارة حتى يوم الأربعاء المقبل الـ10 يناير 2024، الذي تشهد فيه البلاد انخفاضا في درجات الحرارة على أغلب الأنحاء بقيمة تتراوح من 4:3 درجة مئوية.

كما تنشط الرياح على أغلب الأنحاء مما يزيد الإحساس ببرودة الطقس، مع سقوط أمطار متفاوتة الشدة على مناطق من السواحل الشمالية والوجه البحري قد تمتد خفيفة إلى مناطق من القاهرة الكبرى على فترات متقطعة الملاحة البحرية البحر المتوسط.

7 نصائح مهمة للأمهات

ومع عودة انخفاض درجات الحرارة من جديد مع تغيرات الطقس الأيام المقبلة، بحسب تصريحات الدكتور أمجد الحداد، استشاري الحساسية والمناعة لـ«هن»:

- يجب على الأمهات أن يحرصن على ارتداء أطفالهن الملابس المناسبة من أجل تجنب مخاطر الطقس مثل الملابس القطنية.

- الحرص على أن يتناولوا وجبات غنية بالبروتينات، والأطعمة الغنية بالفيتامينات لزيادة حرارة التمثيل الغذائي والحفاظ على الصحة.

-أن يحرصن على الحفاظ على رطوبة الجسم للأطفال.

- شرب الماء بشكل منتظم، لأن الجفاف من الممكن أنّ يسبب إرهاقًا شديدًا.

- يجب على مرضى الحساسية والربو مراعاة تطبيق الإجراءات الاحترازية من الفيروسات التنفسية والحرص على ارتداء الكمامة.

- غسل الأيدى بالماء والصابون جيدًا، خاصة قبل لمس الأنف والفم والعين.

- غسل الأنف بمحلول ملحي أو استخدام البخاخات لتقليل لإفرازات.