بعد زواجه من عائشة تامبا.. هل حقق ساديو ماني حلمه؟

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

على الرغم من أنه لاعب كرة قديم شهير، ويلعب كمهاجم لفريق نادي النصر السعودي، إلا أن السنغالي ساديو ماني، كانت رغبته في الزواج أولوية بالنسبة له، فحاول جاهدًا البحث عن شريكة حياة مناسبة بمواصفات محددة تختلف كثيراً عن اللاعبين المشاهير، الذين يرغب معظمهم في الزواج من فتاة مشهورة أو تعمل بالوسط الفني لتكون أقرب إلى تفكيره ومستواه الاجتماعي.

وكان لـ«ساديو» معايير يسعى إلى تحقيقها في شريكة حياته المستقبلية، خاصة بعد مروره بعلاقة لم يكتب لها النجاح من الصحفية التونسية ميليسا ريدي، التي كان من المفترض أن يتزوج بها، وفي السطور التالية، تستعرض «هن» أهم مواصفات فتاة الأحلام للاعب كرة القدم العالمي «ماني»، وذلك بحسب ما ذكره موقع «soccerprime».

أهم مواصفات فتاة الأحلام لاعب كرة القدم «ساديو»

- أن تكون على خُلق جيدة وحريصة على أداء الصلاة والتقرب من الله.

- أن تكون من الطبقة المتوسطة، فليس شرطا أن تكون من عائلة ثرية أو معروفة.

- أن ترغب في تربية أولادها والاهتمام بشؤون منزلها.

- أن تكون أصولها من السنغال لكي تستطيع التحدث مثل زوجها لغة مادينج، المعروفة لدى عدد من قبائل غرب أفريقيا.

- أن تكون مهتمة بالحياة الواقعية بعيدا عن الإنترنت، إذ يرغب في ألا تكون مهتمة كثيرا بإنشاء حسابات خاصة بها على منصات التواصل الاجتماعي.

- كما يعد الحفاظ على خصوصية حياتها هي واحدة من شروط فتيات أحلام ساديو ماني، لأنه يرغب في أن تكون بعيدة عن مواقع التواصل الاجتماعي، ولا تشارك حياتها الخاصة دائما عليها.

حفل زفاف «ساديو» على عروسه «عائشة»

وخلال الساعات الأخيرة، انتشرت صور عقد قران لاعب كرة القدم العالمي «ماني»، على عروسه عائشة تامبا، التي وجد فيها الصفات التي كان يبحث عنها منذ سنوات، ولقد جمعهما قصة حب قوية منذ سنوات أصرا على إبقائها سرية، التي انتهت بالزواج، في حفل زفاف اتسم بالبساطة بحضور عدد كبير من العائلة والأصدقاء المقربين، وشاركهما الفرحة جمهور قائد المنتخب السنغالي حول العالم.