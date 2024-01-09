قشور الليمون.. 4 استخدامات مدهشة «هتخليكي تغيري رأيك فيها»

القاهرة - سمر حسين - مطبخ

يعتبر الليمون من الفواكه الحمضية التي لها الكثير من الفوائد المختلفة، أهمها حماية الجهاز المناعي من التعرض للعدوى أو الفيروسات التي تدخل إلى الجسم خلال فصل الشتاء، إلا أن فوائده لا تتوقف عند هذا الحد، وإنما يمكن الاستفادة منه في مهام أخرى يحتاج إليها المنزل، إذ ينصح بعدم إلقاء قشوره بعد استخدامه كعصير أو وضعه في إحدى وصفات الأكل.

وفي الطقس البارد، تحتاج ربات البيوت إلى مكون بسيط يساعدها على تنظيف منزلها بسهولة وبدون تكلفة، وفي الفقرات التالية، تستعرض «هن» أهم استخدامات قشور الليمون في البيت، بحسب ما نشره موقع «ويكي هاو».

استخدامات قشر الليمون في المنزل

1- إزالة البقع من الرخام:

في بعض الشقق تكون الأرضية من الرخام، وهو يتسخ بسرعة، ويساعد قشور الليمون في تنظيفه جيدا، لذا يمك إحضار نصف ثمرة من الليمون الحامض مع وضع ملعقة من الملح معها، ثم يغسل بالماء، مع الحذر بعدم ترك الليمون لمدة طويلة حتى لا يتعرض الرخام للتلف.

2- التخلص من البقع المتواجدة على الأطباق:

في كثير من الأحيان تترك الأطعمة بقعا على الأطباق يصعب تنظيفها بالصابون السائل الخاص، ويمكن إحضار إناء كبير ووضع فيه ماء مغلية وعصير الليمون وقشوره ووضع الأطباق المتسخة فيه لممدة 3 ساعات ثم تغسل الأواني بماء باردة.

3- التخلص من الحشرات:

تعاني ربات المنزل من مشكلة تواجد كميات كبيرة من الحشرات مثل العناكب والنمل، ويعتبر قشر الليمون من أكثر الأمور التي تساعد طرها من المنزل بسهولة، وذلك من خلال إحضار كمية من قشور الثمار على أرفف النوافذ وعتبة الباب، ولدى الحشرات حساسية كبيرة تجاه الليمون.

4 - معطر للجو:

تعمل قشور الليمون على جعل المنزل ذا رائحة جيدة، فينصح ربات البيوت بعدم التخلص فورًا من قشر الليمون فور الانتهاء من استخدامه، بل يمكن غليه مع الماء ثم وضع الخليط في البالوعة، ما سيجعل المنزل يتخلص من أي رائحة كريهة متراكمة فيه.