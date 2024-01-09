الامارات | طرب على إيقاع العود في «حفلات ليالي الوثبة»

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أحيا الفنانان علي بن محمد وحسين محب، حفلاً غنائياً مساء السبت الماضي بمهرجان الشيخ زايد في منطقة الوثبة في أبوظبي، ضمن ثالثة أمسيات «حفلات ليالي الوثبة».

وأطرب الفنانان زوّار المهرجان، وقدما مجموعة من الأغاني الأصيلة التي تعكس جمال الموسيقى العربية وتنوّعها.

وشهد الحفل الذي نظم بالمسرح الرئيس في مهرجان الشيخ زايد إقبالاً لافتاً من الجمهور، الذي تفاعل مع الفنانين خلال الأمسية التي نظمت في الهواء الطلق.

وقدم علي بن محمد عدداً من الأغاني، منها «لا تندم على ما فات» و«يا طير يا شادي»، وتفاعل الحضور مع أغنية «عيال حارتنا» التي غناها الفنان على إيقاع العود.

بينما شدا حسين محب بمجموعة من أغانيه، ومنها «يا نسيم الصباح» و«شل قلبي شل» و«خطر غصن القنا» و«من قلي أعشق»، إضافة إلى «يا ليالي» على إيقاع العود، إذ شاركه الجمهور الغناء وسط تفاعل كبير مع الأغنية. وتنظم «حفلات ليالي الوثبة» يوم السبت من كل أسبوع، تزامناً مع الفعاليات الخاصة خلال عطلة نهاية الأسبوع وعروض الألعاب النارية في مهرجان الشيخ زايد.