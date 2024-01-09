طريقة عمل كيكة الحلة بدون فرن.. 4 خطوات سهلة وبسيطة

القاهرة - سمر حسين - مطبخ

ترغب العديد من ربات المنزل، في معرفة أفضل الطرق لعمل كيكة الحلة في المنزل، وهي تعتبر من الحلويات التي يفضل تناولها الكثير من الأشخاص، سواء الصغار أو الكبار، كونها سهلة التحضير ولا تحتاج إلى الكثير من المكونات المكلفة.

وفي السطور التالية، تستعرض «هن» أبسط طريقة لعمل كيكة الحلة دون استخدام الفرن على الإطلاق، وبمقادير بسيطة وذلك على خطى الشيف نجلاء الشرشابي، التي تقدم وصفات سريعة ومناسبة لميزانية ربات البيوت، من خلال برنامجها «على أد الإيد».

طريقة عمل كيكة الحلة بدون الفرن

تعد كيكة الحلة من أكثر الحلويات الشهيرة التي ترغب في معرفة طريقة صنعها الكثير من ربات البيوت، ولكي تحصلي على قوام هش وأقرب إلى المحلات الجاهزة، اتبعي المقادير التالية:

2 كوب من الدقيق.

كوب من السكر الأبيض.

كوب من اللبن.

نصف كوب من الزيت النباتي.

ملعقة صغيرة من الفانيليا.

2 ملعقة كبيرة بيكنج بودر.

4 حبات من البيض بدرجة حرارة الغرفة.

ثلث كوب من النشا.

خطوات صنع حلوى كيكة الحلة بدون فرن

الخطوة الأولى: اخفقي الزيت والسكر والبيض والفانيليا، حتى تحصلي على قوام كريمي.

الخطوة الثانية: أضيفي إلى الخليط السابق الدقيق والنشا والبيكينج بودر، ثم صبي المزيج في حلة تيفال أو جرانيت ضد التصاق بحجم 38 سم.

الخطوة الثالثة: يجب على ربة المنزل الاهتمام بوضع غطاء للحلة، باستخدام فوطة ونضع الغطاء على الحلة، ونشعل نار على درجة حرارة متوسطة لمدة بعد 15 دقيقة، ثم تفتحه للتأكد من أنها كاملة النضج عن طريق غرس شوكة.

الخطوة الرابعة:

بعد الانتهاء من صنع كيكة الحلة بدون فرن، قدميها لأولاد باردة، ويمكن تزيينها بالكريمة أو النوتيلا حسب الرغبة.