احذر من هذا الخطأ الشائع عند استخدام الغسالة

محمد اسماعيل - القاهرة - الغسالة هي واحدة من الأجهزة المنزلية الأساسية التي لا غنى عنها في أي منزل، فهي تساعدنا على الحفاظ على نظافة ملابسنا وإزالة الأوساخ والبقع منها.

ومع ذلك، هناك بعض الأخطاء الشائعة التي يمكن أن نرتكبها أثناء استخدام الغسالة، والتي قد تؤدي إلى مشاكل صحية، مثل العطس والسعال والاحتقان، وفقًا لصحيفة "إكسبريس" البريطانية.

- فرك الأنف أثناء إخراج الغسيل

أحد الأخطاء الشائعة التي يمكن أن نرتكبها أثناء استخدام الغسالة هو فرك الأنف أثناء إخراج الغسيل، حيث يؤدي إلى مشكلات صحية، مثل العطس والسعال والاحتقان.

عند فرك الأنف، قد ننقل آثار مواد التنظيف إلى الأنف، تحتوي مواد التنظيف على مواد كيميائية يمكن أن تسبب تهيج الأنف والحلق، ما يؤدي إلى العطس والسعال والاحتقان.

ولمنع حدوث هذه المشكلة، يجب علينا تجنب فرك الأنف أثناء إخراج الغسيل، وبدلًا من ذلك، يمكننا استخدام قطعة قماش نظيفة أو منشفة لإزالة الغسيل من الغسالة.

- عدم ترك باب الغسالة مفتوحًا

خطأ شائع آخر يمكن أن نرتكبه أثناء استخدام الغسالة هو عدم ترك باب الغسالة مفتوحًا بعد إخراج الغسيل، يؤدي إغلاق الباب مباشرة بعد الاستخدام إلى منع تهويتها من الداخل، وبالتالي يوفر أرضاً خصبة لتكاثر الفطريات والعفن والروائح الكريهة التي تسبب تهيج الجهاز التنفسي.



لذا، من الضروري ترك باب الغسالة مفتوحًا لبضع ساعات بعد الاستخدام، سيساعد ذلك في تهوية الغسالة ومنع تراكم الفطريات والعفن.

- نصائح أخرى للحفاظ على صحة الغسالة

بالإضافة إلى تجنب فرك الأنف وعدم ترك باب الغسالة مفتوحًا، هناك بعض النصائح الأخرى للحفاظ على صحة الغسالة ومنع حدوث مشكلات صحية، مثل:

إزالة الفلتر الموجود عادة في الزاوية السفلية في الجزء الأمامي من الغسالة كل أربعة إلى ستة أسابيع، و تنظيفه جيداً لإزالة أي بقايا غير مرغوب بها.

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