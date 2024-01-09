ما هي مخاطر استخدام الشموع المعطرة في المنزل؟

محمد اسماعيل - القاهرة - الشموع المعطرة هي شموع تحتوي على زيوت عطرية أو مواد أخرى لها رائحة مميزة، حيث تضيف لمسة من الأناقة والرقي إلى المكان، كما أنها تساعد في خلق جو من الاسترخاء والهدوء.

ولكن، هل تعلم أن الشموع المعطرة قد تكون ضارة بالصحة؟

في السطور التالية، نذكر لكم أضرار الشموع المعطرة على الصحة، وفقًا لما ورد في صحيفة "ذا صن" البريطانية.

وفقًا لدراسة أجراها أخصائي الصحة العامة في جامعة سيملفيس، يُدعي "تاماس بانديكس"، فإن الشموع المعطرة قد تزيد من خطر حدوث مشاكل صحية سيئة، مثل الصداع النصفي، وتهيج العينين والحلق، وزيادة خطر الإصابة بأمراض الجهاز التنفسي.

وأوضح الخبير أن السبب في ذلك هو أن الشموع المعطرة تحتوي على مجموعة متنوعة من المواد الكيميائية، والتي يمكن أن تطلق أبخرة ضارة في الهواء، وتشمل هذه المواد الكيميائية: مادة الفورمالدهيد، والتربين، بالإضافة إلى، مادة السينامالدهيد، المستخدمة في بعض الشموع المعطرة بالقرفة، يمكن أن تسبب تهيج الجلد ورد فعل تحسسي.

- مخاطر التعرض المستمر

رغم من أن الشموع المعطرة والعطور المنزلية لا تنتج سوى كمية صغيرة من الجزيئات والأبخرة في المرة الواحدة، إلا أن هذا التعرض المتكرر له آثار صحية سلبية.

وقال الخبير: "إن هذا التأثير التراكمي، والتعرض المستمر لهذه المواد الكيميائية، هو ما يؤدي إلى المخاطر الصحية المحتملة لهذه المنتجات".

وتابعت: "ليست الشموع وحدها هي التي تنتج التلوث الداخلي، بل إن المنتجات الأخرى، مثل بخاخات التنظيف، والأبخرة وحتى الأثاث، تفعل ذلك أيضا".

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