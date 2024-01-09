طريقة عمل كيكة الكريم كراميل بخطوات سريعة.. حلوى سهلة حضريها لأولادك

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

كيكة الكريم كراميل من أكثر أنواع الحلوى المفضلة لدى كثير من الناس، خاصةً الأطفال، لمذاقها الشهي والطيب، كما تتعدد طرق تقديمها وإعدادها داخل المنزل، نظرًا لسهولة مكوناتها ذات المذاق الخاص، ودائما ما تريد ربات المنازل أن تتفنن في إعدادها بأكثر من طريقة ووصفة، لذلك نقدم لكم طريقة عمل كيكة الكريم كراميل، على خُطى مختلف الشيفات، الذين يقدمون وصفات سهلة واقتصادية في متناول الجميع.

طريقة عمل كيكة الكريم كراميل

طريقة عمل كيكة الكريم كراميل، نقدمها لكم على خطى الشيف سالي فؤاد، التي تقدم وصفات سهلة ومناسبة، في برنامجها «حلو وحادق» على قناة «سي بي سي سفرة».

المقادير:

- كوب ونصف دقيق.

- نصف كوب زيت.

- كوب لبن.

- ثلاثة أرباع كوب سكر ناعم حبيبات.

- كريم كراميل.

- بيضتان.

- فانيليا.

- ملح.

- ملعقة كبيرة بيكنج بودر.

- باكوان بيكينج صودا.

طريقة تحضير كيكة الكريم كراميل بالخطوات

- أولى خطوات تحضير كيكة الكريم كراميل، وضع اللبن والبيض والزيت والسكر والكريم كراميل والفانيليا في الخلاط.

- اخلطي المكونات جيدًا مع الدقيق والبيكنج بودر والملح.

- ضيفي خليط اللبن وقلبي وصبي فى قوالب مدهون بالسمنة ومرشوش بالدقيق.

- رصي القوالب في صينية، وضعي في الفرن على درجة حرارة 180.

- اتركي المكونات على الرف حتى تمام النضج.

- اتركي مكونات كيكة الكريم كراميل لتبرد وزينيها بصوص الكراميل وتقدم.

طريقة عمل كيكة الكريم كراميل الجاهزة

نقدم طريقة عمل كيكة الكريم كراميل، وفقا للشيف نجلاء الشرشابي، ببرنامجها «على قد الإيد»، المعروض عبر شاشة «سي بي سي سفرة».

مقادير عمل كيكة الكريم كراميل:

- كوبان دقيق.

- نصف كوب زيت.

- بيضتان.

- فانيليا.

- ملح.

- ملعقة كبيرة بيكنج بودر.

- نصف كوب سكر.

- كوب لبن.

- 4 باكو كريم كراميل.

طريقة تحضير كيكة الكريم كراميل:

- الخطوة الأولى ضعي اللبن والسكر في الخلاط.

- ضيفي الدقيق والبيكنج بودر والفانيليا والملح ثم خليط اللبن ويقلب.

- حضري إناء على النار ويوضع فيه كوب من الماء وكريم كراميل.

- ضيفي الملح ويتم مزجهم جيدًا حتى تمام الغليان.

- اتركي ليبرد وتزين بصوص الكراميل وتقدم.

طريقة عمل كيكة الكريم كراميل البيتي

نستعرض لكم طريقة عمل كيكة الكريم كراميل البيتي، من خلال وصفة الشيف غادة جميل، عبر برنامجها «اتفضلوا عندنا»، المُذاع على شاشة قناة «سي بي سي سفرة».

المقادير:

- كوبان حليب.

- 5 بيضات.

- نصف كوب من الزبدة.

- ثلاثة أربع كوب سكر.

- كريم كراميل.

- كوبان من الماء.

- 4 بيضات.

- باكو فانيليا.

خطوات تحضير كريم كراميل البيتي:

- اخلطي السكر والماء في طاسة على النار حتى يتغير لونه ويصبح كراميل.

- ضعي الخليط في قاع قالب.

- اضربي اللبن والبيض والفانيليا والسكر.

- صبي الخليط فى القالب، وضعيه فى صينية بها ماء وثم إدخالها الفرن حتى النضج.

- ضعي الكريم كراميل في الثلاجة ثم تقديمه للضيوف، وبذلك تكون طريقة كيكة الكريم كراميل.

طريقة لتحضير كيكة الكريم كراميل الباردة

المكونات:

- كوب ونصف دقيق منخول.

- ملح.

- ملعقه كبيرة بيكنج بودرة.

- ملعقتان حليب بودرة.

- كريم كراميل.

- كوب حليب سائل.

- كوب سكر.

- كوب إلا ربع زيت.

- ملعقة صغيرة فانيليا.

- ملعقة كبيرة خل.

لسقي الكيك والتزيين:

- ربع كوب حليب.

- الكراميل.

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طريقة تحضير كيكة الكريم كراميل بخطوات سهلة:

- اخلطي الدقيق والملح والبايكينج بودر في وعاء عميق.

- ضعي السكر والزيت والحليب البودرة والحليب السائل.

- اخفقي بودرة الكريم كراميل ونخفق دقيقه ثم الفانيليا.

- اضربي المكونات حتى الحصول على خليط شبه سائل وكثيف.

- ضيفي البيض والخل، لعمل كيكة الكريم كراميل.

- ضعي ملعقه صغيرة من الفانيليا

- اخفقي البيض إلى الدقيق وحركي بسهولة حتى تختلط المواد الخطوة.

- ضعي خليط الكريم كراميل في صينية مدهونة بالزيت والدقيق المرشوش ودخليها الفرن من أسفل على درجة 180 حتى تنضج.

- ضعي الصينية على النار حتى تحمر.

- اتركي الكيكه تبرد وتصبح دافئة وصبي عليها ربع كوب حليب.

- اتركيها تبرد جيداً في جو المطبخ.

- فرقي الخليط المعزول في كوب على وجه الكيكه ثم زيني بتالكراميل على شكل خطوط أو التزيين على حسب الذوق.

- ادخليها الثلاجه حتى وقت التقديم، وبذلك تكون كيكة الكريم كراميل الباردة.