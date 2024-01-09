مكان يبيع أرخص شبكة في مصر.. اشتري لخطيبتك اللي نفسها فيه بأقل من 20 ألف جنيه

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

الحصول على شبكة بأسعار في متناول اليد، أصبح من اهتمامات الشباب والأهل في هذه الأيام، لذلك بدأ البحث عن أرخص شبكة في مصر لا ترهق المقبلين على الزواج ماديًا، وبالفعل بدأ الحديث عبر مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الأخيرة، عن طرح مشغولات ذهبية يمكن شرائها بأسعار بسيطة، لكن ما زاد حيرة البعض هو مكان بيعها، إذ لا تتوافر في كثير من محلات الصاغة، لكن نادي نجيب، سكرتير عام شعبة الذهب بالغرفة التجارية سابقًا، كشف خلال تصريحات لـ«هن»، مكان شهير يوفر تلك المشغولات بكثرة.

مكان أرخص شبكة في مصر

يقول نجيب، إنه يمكن الحصول على شبكة بسعر في متناول اليد من منطقة خان الخليلي، التي ينتشر فيها الذهب عيار 9، وهو نصف العيار 18: «الشبكة المصنوعة من عيار 9 متوفرة، وهو عيار معتمد، لكنه مش متداول في الثقافة المصرية عامة، خاصة أنهم مابيعتمدوش غير 21».

ويضيف: «الذهب عيار 9 موجود لصناعة المشغولات الفرعونية أو للسواح، أما المصريين مبيقبلوس عليه، لكنه موجود في بعض المحافظات، والعيار ده في منطقة خان الخليلي مصنعيته غالية شوية، بس بشكل عام ممكن يوصل الجرام لـ1500 جنيه».

مواصفات شبكة بـ15 ألف جنيه

ووفقا للسعر المعلن، فإن شراء جرام ذهب عيار 9، يتكلف 1,404 جنيهات، وتصل تكلفة 5 جرامات من الذهب عيار 9 نحو 7,020 جنيهًا، وبحسب نادي نجيب، كلما زاد وزن الذهب زادت تكلفة الشبكة، لافتا إلى أن عيار 21 في بداية التعاملات اليوم سجل سعر 3290 جنيها، في حين بلغ سعر الجرام عيار 24 نحو 3760 جنيها.

ويمكن شراء أكثر من قطعة من عيار 9، بأقل من 20 ألف جنيه، مثل شراء دبلة 3 جرامات بـ4,212 جنيهًا، وإنسيال 3 جرامات بنفس سعر الدبلة، وخاتم 5 جرامات بـ7,020 جنيهًا، وتكلف القطع الثلاث 15,444 جنيهًا.