ماذا يفعل تناول الفسيخ في جسمك ومستويات الكوليسترول لديك

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- آلاء نبيل:

يعشق الكثير من الأشخاص تناول الأسماك المملحة، والفسيخ بصورة خاصة، ويتساءل البعض عن تأثير ذلك على مستويات الكوليسترول والصحة العامة.

في هذا الصدد، قال الدكتور اسامة صلاح، أخصائي التغذية العلاجية، أن الفسيخ من الأطعمة التي لها تأثيرات إيجابية في صحة الجسم، ولكن بشرط تناوله بنسب معتدلة، حيث يساهم في علاج الإمساك لاحتوائه على الأحماض الدهنية والأوميجا 3، كما يحتوي على فيتامين هـ الذي يعزز صحة الجهاز الهضمي وتقوية العضلات لأنه غني بالبروتين.

وأضاف صلاح، أن التأكد من سلامة الفسيخ وشرائه من أماكن مضمونة أو من خلال عمله في المنزل، يعزز من فوائده الصحية على الجسم، حيث يوفر نسب وفيرة من الكالسيوم والفوسفور ومضادات الأكسدة التي تحسن صحة الجسم والعظام ويحارب الجذور الحرة التي تحفز الخلايا السرطانية.

وأكد أخصائي التغذية العلاجية، أن أضرار تناول الفسيخ تكمن في احتوائه على نسبة عالية من الأملاح التي تلحق الضرر بضغط الدم، ويمكن أن ترفع مستوياته، كما يحتوي على كمية كبيرة من الكوليسترول التي تزيد من مستوياته مما يؤدي إلى انسداد الشرايين، لذا من الأفضل الحالات التي تعاني من أمراض القلب والأوعية الدموية تجنبه.

وحذر صلاح، من الإفراط في تناول الفسيخ يمكن أن يزيد من مستويات الصوديوم في الدم، كما يجعلك عرضة لخطر الإصابة بالتسمم الغذائي، وينتج عن ذلك أعراض مزعجة من أبرزها آلام البطن الشديدة، والإسهال قد تصل إلى الجفاف، والغثيان والقيئ.

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