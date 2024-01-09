5 أضرار خطيرة يسببها النوم بالمكياج للبشرة.. تعرفي عليها

محمد اسماعيل - القاهرة - النوم بالمكياج من العادات الخاطئة التي ترتكبها العديد من النساء، دون وعي منهن بالآثار السلبية لهذه العادة على البشرة والجسم، حيث يتسبب في العديد من المشاكل الصحية والجلدية.

فيما يلي، نقدم لكم أضرار النوم بالمكياج على البشرة، وفقًا لما جاء في موقع "lazerlounge".

- تجاعيد البشرة

يؤدي النوم بالمكياج إلى ظهور التجاعيد المبكرة، وذلك لأن المكياج يحتوي على مواد كيميائية ضارة تتسبب في تلف خلايا البشرة، بما في ذلك الكولاجين، وهو البروتين المسؤول عن نضارة البشرة وشدها.

- بهتان البشرة

وذلك لأن المكياج يمنع وصول الأكسجين إلى البشرة، ما يؤدي إلى تراكم خلايا الجلد الميتة على سطحها.

- التهاب العين

يتسبب المكياج، وخاصة الكحل أو الماسكارا، في انسداد بصيلات الشعر والغدد في العين، ما يؤدي إلى نمو البكتيريا والتهاب العين، وتشمل أعراض التهاب العين الاحمرار والحكة والانتفاخ والألم.

- الرؤوس السوداء

النوم بالمكياج هو أكبر سبب للرؤوس السوداء، خاصة بعد وضع كريم أساس ثقيل، ما يتسبب في قفل مسام البشرة بغطاء سميك، يجعلها غير قادرة على التنفس، فتظهر بثور سوداء وبيضاء صغيرة.

- حب الشباب

يساهم إهمال تنظيف البشرة قبل النوم في ضعف الدورة الدموية، وخفض إفراز الوجه للدهون بشكل منتظم، ما يتسبب في ظهور حب الشباب، والبثور الحمراء برؤوس بيضاء تحمل عدوى بكيترية.