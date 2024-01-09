نهاية مأساوية لرجل في مطبخ منزله بسبب حلم - ماذا حدث؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – سيد متولي

في واقعة أغرب من الخيال، انتهت حياة رجل برازيلي بشكل مأساوي في مطبخ منزله بسبب حلم.

وبحسب صحيفة ديلي ميل البريطانية، تُوفي متقاعد بعد أن سقط في حفرة عمقها 130 قدما حفرها تحت أرضية مطبخه بعد أن حلم أنه يدفن الذهب تحتها.

وسقط جواو بيمنتا دا سيلفا، البالغ من العمر 71 عامًا، في البئر الذي حفره بعد أن فقد توازنه من مقعد متأرجح في منزله في البرازيل .

وقال الجيران إن المتقاعد أصبح مهووسا بفكرة وجود ذهب مدفون في المنطقة الواقعة تحت العقار، في بلدية إيباتينجا بولاية ميناس جيرايس البرازيلية، التي كان يحاول الوصول إليها.

وقال أحد الجيران، ويُدعى أرنالدو دا سيلفا، لوسائل الإعلام المحلية: "لقد أمضى جواو أكثر من عام في حفر الحفرة واستأجر العديد من الأشخاص للقيام بأعمال الحفر، لقد بدأ بدفع 70 ريالاً برازيليًا (11.30 جنيهًا إسترلينيًا) يوميًا عندما كانت الحفرة لا تزال ضحلة، ولكن كلما توغل في العمق زادت التكاليف".

وانتهى به الأمر بدفع حوالي (80 جنيهًا إسترلينيًا) لأي شخص يساعده على توسيع عمق الحفرة.

وقال الجار إن جواو ادعى أن "روحًا" أخبرته في المنام بوجود ذهب تحت الصخرة، أسفل أرضية مطبخه وحاول تحذيره من مخاطر مهمته ولكن تم تجاهله.

وأكد رجال الإنقاذ أنهم تلقوا مكالمة هاتفية لمنزل في حي يُدعى بيتانيا بعد أن تعرض المالك لسقوط من ارتفاع 130 قدمًا تقريبًا، لكنه لم يتمكن من فعل أي شيء لإنقاذ حياته.

ونشرت الصحافة البرازيلية صورا غير عادية للحفرة، التي بلغ قطرها حوالي 35 بوصة وبعمق يعادل حوالي 12 طابقا.

وذكرت تقارير محلية أنه من المعتقد أن الضحية انزلق وسقط حتى وفاته من منصة خشبية بالقرب من قمة الحفرة أثناء محاولته الخروج منها بعد العمل لإزالة الماء والطين.

وذكرت تقارير أخرى أن المنصة كانت بمثابة مقعد وصول من أرجوحة طفل استخدمها للدخول إلى الحفرة، وكان يعمل في ذلك الوقت على إزالة الماء والتراب.

ولم يتمكن صديقه أنطونيو ويلسون كوستا الذي كان يعمل معه من إنقاذه، لقد كان هو من شهد السقوط، وقال إن مقعد دا سيلفا قد انفك.

وتم انتشال جثته من قبل خدمات الطوارئ، وتبين أنه أصيب بجروح في الرأس وكسور في الساقين بالإضافة إلى كسور أخرى.

وقالت إدارة الإنقاذ في بيان: "بعد الحلم، بدأ الرجل المسن في حفر حفرة يبلغ قطرها حوالي 90 سم وعمقها 40 مترًا على الأقل، لم تكن هناك معلومات حول المدة التي استغرقتها العملية برمتها أو كيفية تنظيم عملية التنقيب المعقدة".

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