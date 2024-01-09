هذا ما يحدث لجسمك عند تناول العسل وكوب ماء فور الاستيقاظ من النوم.. 5 نتائج مذهلة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أسماء العمدة

تناول العسل وكوب ماء بعد الاستيقاظ من النوم ملاشرةً يساعد على تجديد نشاط الجسم وتزويدها بالطاقة، لأن العسل يحتوي على السكريات الطبيعية التي تساعد على رفع مستوى السكر في الدم، كما يحتوي على مضادات الأكسدة التي تساعد على حماية الخلايا من التلف.

أخصائي التغذية العلاجية أحمد صلاح يقول لـ«الخليج 365»، إن تناول العسل وكوب ماء يساعد على ترطيب الجسم وإزالة الجفاف، لأن الماء يساعد على إعادة ترطيب الخلايا والأنسجة.

فوائد تناول العسل والماء بعد الاستيقاظ من النوم

وتوجد العديد من الفوائد الصحية لتناول العسل وكوب ماء بعد الاستيقاظ من النوم منها:

تعزيز الطاقة:

يساعد العسل على رفع مستوى السكر في الدم، ما يوفر الطاقة للجسم.

تحسين الهضم:

يساعد العسل على تحسين عملية الهضم، لأنه يحتوي على إنزيمات تساعد على تكسير الطعام.

تعزيز المناعة:

يحتوي العسل على مضادات الأكسدة التي تساعد على حماية الجسم من الجذور الحرة.

تقليل الالتهابات:

يحتوي العسل على خصائص مضادة للالتهابات، ما يساعد على تقليل الالتهابات في الجسم.

تحسين صحة القلب والأوعية الدموية:

يساعد العسل على خفض مستويات الكوليسترول الضار في الدم، ما يقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية.

أضرار الإفراط في تناول العسل

ويجب ملاحظة أن الإفراط في تناول العسل قد يؤدي إلى بعض الآثار الجانبية، مثل:

زيادة الوزن:

يحتوي العسل على سعرات حرارية عالية، لذلك فإن الإفراط في تناوله قد يؤدي إلى زيادة الوزن.

مشكلات في المعدة:

قد يؤدي الإفراط في تناول العسل إلى مشكلات في المعدة، مثل الغازات والإمساك.

حساسية الطعام:

قد يعاني بعض الأشخاص من حساسية تجاه العسل، لذلك يجب التوقف عن تناوله إذا ظهرت أي أعراض حساسية، مثل الحكة أو التورم.

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