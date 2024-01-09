ارتفاع جديد في سعر الفول.. كيف تعامل الباعة وربات البيوت مع قفزة طبق الغلابة؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أسماء مرسي:

الفول المدمس وجبة أساسية على الإفطار في مصر، لما يتميز به من مذاق لذيذ وفوائد صحية عديدة، حيث يساعد على بناء العضلات، وتعزيز صحة الأمعاء، بالإضافة إلى احتوائه على الفيتامينات والمعادن التي تسهم في تقليل الكوليسترول الضار وإنقاص الوزن.

«الخليج 365» أجرت جولة في الأسواق لرصد أسعار الفول المدمس من أماكن العطارة المختلفة، وبلغ سعر كيلو الفول البلدي عريض الحبة 40 جنيها، بينما بلغ سعر كيلو الفول المستورد 32 جنيهًا.

وقال عادل محمد أحد العطارين إن أسعار الفول ارتفعت مؤخرا، بسبب انخفاض قيمة العملة وتراجع الإنتاج المحلي وزيادة الطلب على الفول في موسم الشتاء، حيث يعد من الوجبات الأساسية في هذا الموسم.

ارتفاع سعر كيلو الفول البلدي بقيمة جنيهين

وأضاف: «يُباع كيلو الفول البلدي عريض الحبة حاليًا بسعر 40 جنيها، بزيادة قدرها جنيهان عن السعر السابق البالغ 38 جنيهًا، بينما بلغ سعر الفول المستورد 32 جنيهًا، بزيادة جنيهين عن السعر السابق.

واستكمل: "منذ ارتفاع الأسعار، تأثرت عملية الشراء بشدة، وبدأ المستهلكون البحث عن بدائل أخرى للفول".

وقال العطار صبحي سعد: «يشكل ارتفاع الأسعار عبئًا كبيرًا على تجار الفول، حيث يضطرون إلى شراء الفول بأسعار مرتفعة من التجار الجملة، ثم بيعه بأسعار أعلى للمستهلكين».

وأضاف أن ارتفاع أسعار الفول المدمس يؤثر أيضًا على المستهلكين، حيث يضطرون إلى تقليص استهلاكهم من الفول بسبب ارتفاع أسعاره، لافتا إلى أن سعر كيلو الفول البلدي وصل إلى 39 جنيهًا، وهو رقم مرتفع للغاية، ويتوقع أن يستمر في الارتفاع الفترة المقبلة.

تقليل استهلاك الفول بعد ارتفاع سعره

كما أبدت بعض ربات البيوت استياءهن من ارتفاع أسعار الفول، إذ تقول هدى عبد الرازق: «مؤخرا، ارتفع سعر الفول إلى حد بعيد، مما دفعني إلى تقليص استهلاكي منه، على الرغم من أنه من الوجبات التي اعتمد عليها بشكل رئيسي».

وتابعت: «في الماضي، كان سعر كيلو الفول بـ10 جنيهات، فكنت أستطيع شراء كميات كبيرة منه وتخزينه في المنزل، كنت أحرص دائمًا على شراء كمية كافية من الفول المدمس لشهور مقبلة».

بينما أوضحت ميرفت مرسي أنها مع غلاء الأسعار، اضطررت إلى شراء الفول من تجار الجملة بأسعار أقل، ولكن بجودة أقل أيضًا، ما يؤثر في مذاق هذه الوجبة، مضيفةً: «لاحظت أن لونه أصبح داكناً، بالإضافة إلى وجود رائحة غريبة، ما دفعني إلى التوقف عن تناوله وشرائه مجددا».

وأضافت: «لجأت إلى الاعتماد على تناول بعض الأكلات على الإفطار بدلا من الفول مثل الجبن أو البيض».

وشهدت أسعار الفول ارتفاعا بالأسواق خلال الآونة الأخيرة، حيث ارتفع سعر كيلو الفول البلدي إلى 40 جنيهاً مصرياً، و سعر كيلو الفول المستورد إلى 32 جنيهًا.