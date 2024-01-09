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سيدة تكتشف خيانة زوجها بطريقة لن تخطر على بالك .. إليك ما حدث

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- آلاء نبيل:

يمتلك زوجين ببغاء في منزلهم، ولم تكن تتوقع الزوجة أن هذا الطائر منقذ لها، بعد اكتشافها خيانة زوجها بطريقة غريبة، وذلك وفقًا لما ذكرته صحيفة mirror البريطانية.

واكتشفت صاحبة الـ 25 عامًا، أن البغباء ينطق أسم امرأة أخرى مرارا وتكرارا، ويصرخ بشأن حبه لها، ولن تكن تعرف هل يجب الوثوق في الطائر أم زوجها، ولكن سيطر عليها شعور غريب بعدما رأت نظرات زوجها للببغاء عند تكرار الأمر.

وقررت مواجهة الزوج الذي تلقى الأمر بسخرية، وأن هذا الطائر مضحك و مجنون، وبدأت أن تراقب تصرفاته المثيرة للشك، حيث كان يستخدم هاتفه ليلًا، و لا يسمح لها باستخدامه.

وقررت نشر قصتها على موقع Reddit، لتلقي اراء اشخاص اخرين، وكانت أغلب الآراء أن الببغاء يمكن أنه يشعر بالغيرة لأن زوجك يقضي وقتًا طويلًا معك، ويرغب من تفريقكم، والبعض الآخر رأى يجب مراقبته أكثر للتأكد من خيانته.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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