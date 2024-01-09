5 فوائد غير متوقعة لتناول طاجن البامية باللحمة الضاني.. و 3 فئات ممنوعة منها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- نرمين ضيف الله

طبق البامية باللحمة الضاني من الأطباق المصرية الشهرية، ويتميز بطعمه الحلو واللذيذ، وفوائده الصحية العديدة.

ويقول الدكتور أسامة صلاح أخصائي التغذية العلاجية والسمنة، إن طاجن البامية من الأطباق المصرية الشهيرة التي لا يقومها أي شخص لما تتمتع به من مذاق لذيذ، بالإضافة إلى أنها مصدر جيد للبروتين والألياف الغذائية والفيتامينات والمعادن.

الفوائد الصحية لطاجن البامية باللحمة

وأضاف في تصريح خاص ل "الخليج 365"، أن طاجن البامية يحتوي على قنبلة معادن وفيتامين، ومنها ما يلي:

البروتين: يساعد البروتين الموجود داخل طاجن البامية باللحمة على بناء العضلات، وإصلاح الأنسجة.

الألياف الغذائية: تساعد الألياف الغذائية على تنظيم حركة الأمعاء.

فيتامين ج: يعزز من صحة الجسم والمناعة.

فيتامين أ: يحمي البشرة ويحافظ على صحة العين.

تقليل خطر الإصابة بالسرطان: لأن البامية غنية بمضادات الأكسدة والتي تساعد على حماية الخلايا من التلف.

فوائد أخرى لتناول طاجن البامية باللحمة الضاني

بالإضافة إلى تحسين صحة القلب، والعظام، وتحسن صحة العظام، وتعزيز صحة الدماغ.

3 فئات ممنوعة من تناول طاجن البامية باللحمة الضاني

مرضى النقرس.

مرضى الكلى.

مرضى الحساسية تجاه البامية أو اللحمة.

وقدم عدة نصائح لتناول طاجن البامية بأمان:

لا يجب تناول أكثر من طاجن في اليوم.

مضغ الطعام جيدا قبل البلع.

عدم تناول هذه الوجبة قبل النوم على الأقل قبل الذهاب للسرير ب 3 ساعات.

إذا كنت تعاني السمنة لا تتناول الطاجن بشكل كامل.