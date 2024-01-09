هذا ما يحدث لجسمك عند عدم تناول اللحوم لمدة 3 أشهر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- نرمين ضيف الله

اللحوم الحمراء، والدجاج، والأسماك، من الأطعمة التي يعتمد عليها الكثير من الأشخاص في نظامهم الغذائي اليومي، ولكن ماذا يحدث إذا قررت التوقف عن تناول اللحوم لمدة 3 أشهر؟

ويقول الدكتور أسامة صلاح أخصائي التغذية والسمنة، في تصريح خاص لـ" الخليج 365 "، إن هناك العديد من فوائد الامتناع عن تناول اللحوم لمدة 3 أشهر ويمكن أن يساعدك ذلك على فقدان الوزن، فا الأشخاص الذين يتبعون نظاما غذائيا نباتيا خاليا من البروتين يكونون أكثر عرضة لفقدان الوزن، عن الذين يعتمدون على اللحوم.

وأشار إلى أن الامتناع عن اللحوم لمدة طويلة تعمل على تحسين صحة القلب، وخفض مستوى الكوليسترول الضار بالجسم.

وأكد أخصائي التغذية العلاجية والسمنة على الرغم من فوائد الامتناع عن اللحوم لمدة قد تصل إلى 3 شهور، هناك مخاطر محملة الحدوث، وتشمل ما يلي:

١- نقص البروتين بالجسم وفقدان العضلات والطاقة، خاصة إذا لم يتم استبداله ببدائل نباتية مثل الفول والعدس والبيض وغيرها.

2- كما يسبب الامتناع عن اللحوم لمدة شهور متتالية الإصابة بفقر الدم وخصوصا لدى الحوامل وصغار السن.

3- نقص فيتامين ب12.

4- ضعف المناعة.

5- الشعور بالتعب والضعف.

ونصح باستشارة طبيب التغذية الخاص قبل القيام بالامتناع عن اللحوم لمدة 3 شهور.

كما قدم عدة نصائح تتمثل في ما يلي:

الحصول على ما يكفي من فيتامين ب 12 من المصادر النباتية مثل العدس والفول.

تناول الخضروات الورقية مثل السبانخ والخس واللفت.

تناول الحبوب الكاملة مثل الشوفان.

تناول المكسرات.