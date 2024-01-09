لماذا لا يجب النوم أثناء مشاهدة التلفاز؟.. مفأجاة صادمة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – سيد متولي

يعتقد بعض الأشخاص أن السهر أمام شاشة التلفاز في ساعات الليل يساعد على النوم، ولكن، وفقا للأبحاث، فإن مشاهدة التلفاز حتى النوم يمكن أن تسبب اضطرابات وتزيد من مخاطر زيادة الوزن.

ماذا تقول الدراسة؟

وأجرى باحثون في كلية الطب بجامعة نورث وسترن في شيكاجو عام 2022، دراسة، إذ طُلب من أكثر من 550 متطوعًا، تتراوح أعمارهم بين 63 و84 عامًا، ارتداء ساعات عند النوم حتى يتمكن الباحثون من مراقبة كمية الضوء المحيط بهم، والتعرض للتلفاز ليلاً ومدى تأثير ذلك على صحتهم، بحسب صحيفة timesofindia.

ووفقا للدراسة، كان هناك خطر أكبر لإصابة الأشخاص بمرض السكري والسمنة وارتفاع ضغط الدم بين الأفراد الذين ينامون حتى مع مستوى صغير من الإضاءة المحيطة في الغرفة.

واكتشفوا أن أولئك الذين ناموا في إضاءة منخفضة – من التلفزيون أو حتى الهاتف الذكي – لديهم مقاومة أعلى للأنسولين في صباح اليوم التالي، ما أثر على قدرتهم على التحكم في مستويات السكر في الدم.

يمكن أن يكون الضوء المنبعث من شاشات التلفاز ضارًا بصحتك

بالإضافة إلى ذلك، يقلل الضوء ليلاً من مستويات الميلاتونين، والتي ترتبط بضعف النوم وزيادة خطر الإصابة بالسكري وارتفاع ضغط الدم، وزيادة الوزن، وهي عوامل خطر رئيسية لأمراض القلب.

كيف يؤثر الضوء الأزرق على إيقاع الساعة البيولوجية لديك؟

يتم تثبيط الميلاتونين عند تعرضه للضوء الأزرق الاصطناعي، مثل الضوء الذي يأتي من جهاز التلفزيون، ما قد يجعل من الصعب عليك النوم.

ولهذا السبب، يُنصح أحيانًا الأشخاص الذين يعانون من الأرق بتقليل تعرضهم للضوء الساطع في محاولة لمساعدة أجسادهم على الاستعداد للنوم، إذ أن أنماط النوم السيئة هي المسؤولة عن سوء تعافي الجسم وضعف الأداء البدني.

آثار النوم أمام التلفاز على العقل

من ناحية أخرى، يمكن أن يعاني الشباب أيضًا من كوابيس حول ما كانوا يشاهدونه على شاشة التلفزيون قبل النوم، قد يؤدي هذا أيضًا إلى ضعف جودة النوم وقد يكون مسؤولاً عن سوء الحالة المزاجية والإرهاق في صباح اليوم التالي.

في كثير من الأحيان عندما نغفو أثناء مشاهدة التلفزيون، لا نكون على علم بالوضعية التي ننام فيها، وقد يؤدي ذلك إلى مشاكل مثل الكتف المتجمد أو شد العضلات في الصباح.

نصائح مهمة

يجب عليك الاسترخاء قبل النوم، وتذكر أن تأخذ قسطًا من الراحة قبل التوجه إلى السرير، اشرب كوبًا من الماء، أو تأمل قبل أن تدخل في سبات عميق.