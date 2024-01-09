علامات في الأظافر تنذر بمشكلات صحية خطيرة.. «خلي بالك من لونها»



محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- آلاء نبيل:

قد ترسل الأظافر إشارات لصاحبها تشير إلى وجود مشكلة صحية خطيرة، لذا يجب مراقبة أي تغييرات بها للكشف والعلاج المبكر.

وتوجد العديد من العلامات التي تظهر على الأظافر وتكشف عن أمراض خطيرة، وفقًا لما ذكره موقع webmd.

أظافر شاحبة

الأظافر الشاحبة في جزء معين أو بشكل كلي قد تشير إلى العديد من الأمراض ومنها سرطان الدم، أو التعرض إلى صدمة، أو الإصابة بفقر الدم، أو نقص التغذية، أو أمراض القلب أو الكلى، أو حتى التسمم، لذا يكون من الضروري التواصل مع الطبيب المختص لمعرفة السبب.

أظافر بيضاء

ظهور الأظافر البيضاء مع حواف داكنة قد يشير إلى الإصابة بمشكلة صحية في الكبد، لذا يجب عدم تجاهلها.

أظافر صفراء

أحد الأسباب الأكثر شيوعًا للأظافر الصفراء الإصابة بالعدوى الفطرية، ومع تفاقم العدوى يمكن لقاعدة الظفر أن تتراجع، وقد تصبح الأظافر سميكة وتتفتت، كما يمكن أن تكشف عن مرض الغدة الدرقية الحاد أو أمراض الرئة أو مرض السكري أو الصدفية.

أظافر زرقاء

تغير الأظافر إلى اللون الأزرق يمكن أن تشير إلى عدم وصول ما يكفي من الدم المحمل بالأكسجين إلى الجسم، كما يمكن أن يكشف عن وجود مشكلة في الرئة مثل انتفاخ الرئة، أو ظهور مشكلة صحية في القلب.

الأظافر بخط أسود

يسمى تغير لون الأظافر هذا بالميلانين وينتج عن صبغة الميلانين، وتوجد عدة أسباب محتملة بما في ذلك مثل الإصابة بسرطان الجلد أو العدوى أو التعرض لإصابة ما.