الامارات | «آرت دبي» يعود بمساحات ضخمة للأمل

شكرا لقرائتكم خبر عن «آرت دبي» يعود بمساحات ضخمة للأمل والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كشف معرض «آرت دبي» الذي ينظم برعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، عن تفاصيل البرامج والشراكات ضمن دورته الـ17 التي تنطلق خلال الفترة من الأول إلى الثالث من مارس المقبل، مع تخصيص 28 و29 فبراير المقبل لكبار المقتنين في مقر مدينة جميرا بدبي.

وسيتضمن «آرت دبي 2024» برنامجاً موسّعاً للتعاون مع الشركاء المحليين والدوليين، تأكيداً لمكانة الحدث كنقطة التقاء محورية للمجتمعات الفنية الإبداعية في الجنوب العالمي، والتزامه بتحقيق رسالته المتمثلة في إعادة تحديد الدور الذي يمكن أن يلعبه المعرض الفني في دعم النظم البيئية المحلية والإقليمية.

كما ستتضمن الدورة الجديدة بعض أضخم التكليفات الفنية الجديدة، وعروضاً أولى لفنانين مشهورين عالمياً، وبرامج تعليمية ومحادثات وإسهامات قيادات فكرية، ليكون هذا الحدث الإبداعي الأكثر شمولاً بين المعارض الفنية الدولية على الإطلاق.

نماذج جديدة

والتزم «آرت دبي» منذ تأسيسه بالعمل مع الشركاء المؤسسيين والتجاريين لتطوير نماذج تكليف جديدة وبرامج ثقافية مبتكرة طويلة الأمد وذات تأثير كبير. وتركز أوجه التعاون المختلفة بشكل خاص على التعليم والتقنيات الرقمية التي تشكل حجر الزاوية في برامج «آرت دبي» على مدار العام، انطلاقاً من الدور الحاسم لهذين القطاعين في تشكيل مستقبل البنية التحتية الثقافية في دبي، وكيفية التفاعل مع بعض أهم الموضوعات الراهنة على الساحة الدولية.

وتشمل الدورة الجديدة من «آرت دبي» سلسلة من العروض التي تم تكليفها حديثاً حول موضوعات الشفاء والأمل وقوة الفن خلال الأوقات الصعبة، فيما سيبحث «منتدى الفن العالمي» برعاية شومون باسار ونادين الخوري، العلاقة بين التغير المناخي الحاد والظواهر الجوية الاستثنائية.

كما سيتضمن «آرت دبي» سلسلة من محادثات الفن الحديث، تعد الأكبر والأشمل في أي معرض فني، وستقدم بالشراكة مع مجموعة مقتنيات دبي، أول مبادرة فنية تضم معاً المجتمع الفني في دبي.

وسيتم إطلاق برنامج الأطفال التابع لمجموعة «أ.ر.م القابضة» الذي ابتكره الفنان ساهيل نايك بنسخته الأكبر في البداية بالمعرض قبل أن يتوسع ليصل إلى أكثر من 100 مدرسة و15 ألف طالب، علاوة على العرض الأول للعمل التركيبي «مساحة القلب»، العمل الجديد الضخم للفنانة كريستا كيم المتخصصة بالفنون الرقمية، برعاية جوليوس باير كجزء من مبادرتهم العالمية NEXT، والذي سيضاف إلى سلسلة العروض المبتكرة في «آرت دبي».

تعدد الثقافات

وقال المدير الفني في «آرت دبي» بابلو ديل فال: «يواصل الحدث لعب دور مؤسسي مهم في النظام البيئي الثقافي للمنطقة من خلال دعم الفنانين وتقديم المنح الدراسية، وتوفير التعليم الثقافي، وتعزيز القدرات القيادية الفكرية».

وأضاف: «يعكس برنامجنا هذا العام تنوّع المجتمعات الفنية وتنامي تعدد الثقافات في دبي، ما يوفر فرصاً أكثر من أي وقت مضى للفنانين من جميع أنحاء الجنوب العالمي، وتعد دبي أحد المراكز المهمة للتجديد المستمر والتوظيف الأمثل للإمكانات واكتشاف الفرص».

من جانبها، قالت المديرة التنفيذية في «آرت دبي» بينيديتا غيون: «تلتزم مجموعة آرت دبي بوضع الأسس الداعمة لتحقيق نظام بيئي ثقافي وإبداعي مزدهر، مستوحى من رؤية دبي وملتزم بمعاييرها»، مؤكدة أن «المشهد الثقافي هنا ينمو بشكل سريع، وفخورون بالدور الذي نلعبه في إشراك وإلهام الجماهير من جميع الأعمار والخلفيات، والمساهمة في دعم الجيل المقبل من القيادات الثقافية».

يشار إلى أن «آرت دبي» ينظم بالشراكة مع مجموعة «أ.ر.م القابضة»، وبرعاية مجموعة إدارة الثروات السويسرية جوليوس باير، وبياجيه الشريك الحصري لعالم المجوهرات الراقية والساعات في «آرت دبي»، وشريك معرض «آرت دبي» HUNA، المطور الثقافي الرائد لأسلوب الحياة الراقية، والشريك الاستراتيجي هيئة دبي للثقافة والفنون (دبي للثقافة). ومن المقرر الإعلان عن قائمة المتحدثين ومواعيد المؤتمر المُقامة ضمن الحدث أوائل فبراير المقبل.

وعلى مدار يومين سيستعرض «منتدى الفن العالمي»، القمة الرائدة في «آرت دبي»، الثقافات والتقنيات والعلوم والمبادرات المتعلقة بالظواهر الجوية العنيفة والتغير المناخي الحاد من خلال العديد من أكثر الفنانين والمهندسين المعماريين والأكاديميين والقيمين والمفكرين تأثيراً في العالم.

وتُقام الدورة الـ17 لمنتدى الفن العالمي تحت عنوان «بكل الأحوال»، بتنظيم من المفوض شومون باسار والقيّمة الفنية نادين الخوري، في الفترة من 29 فبراير إلى الأول من مارس المقبلين.

ودعماً لالتزام «آرت دبي» بتقديم المنح الدراسية، يتم تقديم محادثات الفن الحديث ومقتنيه، بالشراكة مع مجموعة مقتنيات دبي، أول مبادرة فنية تلم شمل المجتمع الفني في دبي.

ويدخل برنامج الأطفال التابع لمجموعة «أ.ر.م القابضة» حالياً عامه الرابع، وستكون نسخة 2024 الأكبر، إذ سيصل إلى أكثر من 15 ألف طالب في أكثر من 100 مدرسة.

إيقاع القلب

وستتضمن تكليفات «آرت دبي» لهذا العام سلسلة من العروض والأفلام والأنشطة الجديدة التي تركز على موضوعات الأمل والمجتمع وقوة الفن لمساعدتنا في اجتياز الأوقات الصعبة.

وستقوم مجموعة إدارة الثروات السويسرية جوليوس باير، الشريك الرئيس في معرض «آرت دبي»، بتقديم عمل تركيبي رقمي جديد بتكليف من الفنانة الكندية - الكورية كريستا كيم. ويعد «مساحة القلب» تجربة غامرة ستسمح للضيوف بالتواصل مع بعضهم بعضاً عبر لغة ينطقها الجميع وهي نبض قلب الإنسان.

وسيتم تصور إيقاع القلب الفريد لكل زائر بشكل مباشر، ومن خلالها يتم تشكيل الأنماط التي تبعث على التنويم والأشكال التأملية المعروضة عبر لوحة LED ديناميكية.

ويأتي الهدف الرئيس للعمل الفني التركيبي في طرح مفهوم «الوحدة»، حيث يجتمع المشاركون لخلق نسيج اجتماعي في استفادة واضحة من قوة الفن والتكنولوجيا.

بيت الذهب

في بداية تعاون جديد مع «آرت دبي» ستطلق بياجيه، الشريك العائد، معرضها الجديد «بيت الذهب» في نسخة المعرض 2024 لتسليط الضوء على قيمة الذهب باعتباره عنصر الرفاهية المطلقة ورمز الكمال، وهو أمر محوري في فلسفة العلامة التجارية، إذ سيتم عرض سلسلة من تشكيلات المجوهرات والساعات الراقية والقطع التراثية والمجموعات الخاصة في جناح مخصص يضم أعمالاً فنية جديدة وورش عمل وتجارب غامرة.

بابلو ديل فال:

• يعكس برنامج المعرض هذا العام تنوع المجتمعات الفنية، وتنامي تعدد الثقافات في دبي.

بينيديتا غيون:

• فخورون بالدور الذي يلعبه معرض آرت دبي في إلهام الجماهير من جميع الأعمار والخلفيات.