6 طرق طبيعية تخلصك من الإسهال نهائيا.. "علاجك في البيت"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-أسماء العمدة

يقول سعيد شلبي، استشاري الباطنة والكبد بالمركز القومي للبحوث، إن الإسهال حالة مؤقتة تزول من تلقاء نفسها في غضون أيام قليلة.

وأضاف لـ«الخليج 365» أن الإسهال هو إخراج براز لين أو مائي أكثر من المعتاد ويمكن أن يكون ناتجًا عن مجموعة متنوعة من العوامل التالية:

عدوى بكتيرية أو فيروسية، مثل التهاب المعدة والأمعاء أو التسمم الغذائي

التهاب الأمعاء، مثل ما يحدث في مرض كراون أو التهاب القولون التقرحي.

رد فعل تحسسي، مثل حساسية الطعام أو حساسية الدواء.

تناول بعض الأدوية، فالمضادات الحيوية أو الأدوية التي تزيد من حركة الأمعاء.

اضطرابات الجهاز الهضمي مثل متلازمة القولون العصبي.

نصائح يمكنها مساعدتك فى تخفيف الإسهال

اشرب الكثير من السوائل لمنع الجفاف مثل الماء والشاي الخالي من الكافيين وعصائر الفاكهة الخالية من السكر.

تناول الأطعمة الخفيفة والسهلة الهضم مثل الأرز الأبيض والخبز الجاف والجزر المسلوق.

تجنب الأطعمة الدهنية أو الحارة أو الثقيلة حيث يمكن أن تزيد من تفاقم الأعراض.

استخدم المحلول الملحي لتعويض السوائل المفقودة، ويمكنك صنع محلول في المنزل عن طريق خلط ملعقة صغيرة من الملح وثماني ملاعق صغيرة من السكر في كوب من الماء الدافئ.

تناول الأدوية المضادة للإسهال ولكن فقط بعد استشارة الطبيب.