راتبها أعلى من مارك زوكربيرج.. معلومات عن أغنى امرأة في بريطانيا

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

في بلدة صغيرة بإنجلترا تدعى«ستوك أون ترينت»، استطاعت دينيس كوتس البريطانية، أن تؤسس شركتها في مجال المراهنات عبر الإنترنت «Bet365»، وعملت على تطويرها لعدة سنوات، وتمكنت من أن تحصد لقب أغنى امرأة في المملكة المتحدة البريطانية، بل تمكن راتبها من أن يتجاوز مرتبات المشاهير في وطنها.

وفي التقرير التالي، تستعرض «هن» أبرز المعلومات عن دينيس كوتس، الرئيس التنفيذي والمؤسسة لشركة المراهنات الشهيرة «Bet365»، التي حصلت على راتب قدره 280 مليون دولار العام الماضي على الرغم من الخسارة التي تكبدتها الشركة بمقدار 76 مليون دولار.

من هي أغنى امرأة في بريطانيا؟

1- تدعى دينيس كوتس وهي من المملكة المتحدة، وتبلغ من العمر 55 عاما.

2- استطاعت «دينيس» أن تحقق إيرادات لشركتها بقيمة 3.39 مليار جنيه إسترليني، وهو ما يعادل (4.3 مليار دولار) في عام 2023.

3- تعمل «كوتس» الرئيس التنفيذي والمؤسسة لشركة المراهنات الشهيرة «Bet365».

4- حصلت «دنييس» على مبلغ قدره 220.6 مليون جنيه إسترليني، ما يعادل 280 مليون دولار.

5- أعلنت الحسابات الخاصة بـ«كوتس» عن أنها تحصل على راتب أكبر من رئيس وزراء بلادها، وعدد من الرؤساء التنفيذيين لشركات التكنولوجيا العالمية.

6- حصدت «دينيس» لقب أغنى امرأة في بريطانيا بحسب ما نشرته مجلة «Fortune».

7- تتقاضى «كوتس» أكثر من الرئيس التنفيذي لشركة «ميتا» مارك زوكربيرج، الذي يعد راتبه دولار واحد فقط، وفقا لما ذكره بيان وكيل ميتا لعام 2023.