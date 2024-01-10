زيت الجزر.. ينبوع جمال البشرة والشعر

محمد اسماعيل - القاهرة - - د ب أ

يعد زيت الجزر بمثابة ينبوع جمال البشرة والشعر، حيث إنه يعمل على ترطيب البشرة ومحاربة التجاعيد من ناحية، وتقوية أطراف الشعر من ناحية أخرى.

ترطيب البشرة الجافة

وأوضحت مجلة "Stylebook" أن زيت الجزر المستخلص من جذور الجزر غني بفيتامين A، الذي يعمل على ترطيب البشرة جيداً، لاسيما البشرة الجافة والمتشققة.

وأضافت المجلة المعنية بالموضة والجمال أن فيتامين A المعروف أيضاً باسم الرتينول يساعد في القضاء على شوائب البشرة مثل البثور والرؤوس السوداء، مما يسهم في التمتع ببشرة نقية ونضرة، فضلاً عن أنه يحمي البشرة من الحروق الشمسية.

محاربة الشيخوخة

كما أن فيتامين A يعمل على حماية خلايا البشرة ويسهم في تجددها، مما يجعله سلاحاً فعالاً لمحاربة الشيخوخة والتجاعيد.

وبالإضافة إلى ذلك، يمنح زيت الجزر البشرة سُمرة طبيعية وتوهجاً ساحراً يأسر الألباب.

تقوية أطراف الشعر

ومن ناحية أخرى، يعمل زيت الجزر على إصلاح وتقوية أطراف الشعر، حيث إنه يعتني بأطراف الشعر على نحو مكثف.

ولهذا الغرض يتم تدليك أطراف الشعر بكمية صغيرة من زيت الجزر وتركه لمدة تتراوح بين 10 و15 دقيقة، ثم شطفه جيداً.