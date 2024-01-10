10 معلومات عن ليلى أحمد زاهر بعد إعلان خطوبتها.. سنها مفاجأة

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

أعلن المنتج والممثل هشام جمال عن ارتباطه رسميا بـ ليلى أحمد زاهر، في جو عائلي، حيث تم قراءة فاتحتهما، وأعلنا أن الخطوبة قريبا، واصفا 2024 بأنها الأسعد، ولكن الجمهور تفاجأ بأن الصغيرة بطلة سلسلة أفلام عمر وسلمى قد أصبحت عروس، وتحتفل بقراءة فاتحتها، وفيما يلي أبرز المعلومات عن ليلى أحمد زاهر بحسب لقاءات تليفزيونية، وحساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي.

معلومات عن ليلى أحمد زاهر

تبلغ من العمر 20 عاما، فهي من مواليد 30 أغسطس 2003.

تدرس ليلى أحمد زاهر في الأكاديمية البحرية.

بدأت ليلى التمثيل، في 2008.

بعد 13 عاما من مشاركتها في فيلم عمر وسلمى 2، تمت قراءة فاتحة ليلى أحمد زاهر.

أقنع تامر حسني صديقه أحمد زاهر بأن تمثل معه ابنتيه «ليلى وملك» وكانت شهرتهما من هذا الفيلم، بحسب حديث أحمد زاهر.

ظهور الفتيات على السوشيال ميديا بعدها بعدة سنوات جعل الجمهور يتفاجأ بأن الطفلتين كانتا من أهم شخصيات فيلم عمر وسلمى 2 قد أصبحتا شابتين.

دخول الفتيات بعد ذلك المجال الفني جاء بناء على قرارهما.

قال أحمد زاهر في أحد اللقاءات التليفزيونية أن بناته متفوقات وتحفظن القرآن الكريم.

شاركت ليلى أحمد زاهر في العديد من الأفلام والمسلسلات «عمر وسلمى 2» عام 2009، و«عمر وسلمى 3» عام 2012.

ولعل مسلسل في بيتنا روبوت هو الأهم في مسيرة ليلى أحمد زاهر، فمنه تعرفت على خطيبها الحالي هشام جمال، ولجزءين متتاليين شاركت ليلى أحمد زاهر مع الممثل هشام جمال في هذا المسلسل.

أعلن هشام جمال، وليلى أحمد زاهر قراء الفاتحة والخطوبة قريبا.