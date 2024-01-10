وفري في الميزانية.. حيلة مجانية لمشاهدة مباريات كأس الأمم الأفريقية في المنزل

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

أيام قليلة وتتجمع الأسر المصرية في منزل واحد، لمشاهدة مباريات كأس الأمم الأفريقية، المُقرر انطلاقها يوم 13 يناير الجاري وحتى 11 فبراير بكوت ديفوار، ولهذه البطولة طابع خاص جدًا لدى الأسر المصرية، خاصة بين السيدات والأطفال، الذي يجمعهم المنزل لمشاهدة المباريات في أجواء عائلية.

حيل ربات المنازل لمشاهدة مباريات كأس الأمم الأفريقية في البيوت

ومع بدء بث المباريات بالقنوات تلجأ العديد من ربات المنازل، والفتيات اللاتي ترفضن المشاهدة على المقاهي والكافيهات إلى البحث عن حيل سريعة لمشاهدة مباريات كأس الأمم الأفريقية بالمنزل في أجواء أسرية بدلًا من الخروج وسط الأماكن المزدحمة والمتكدسة، وتبحث عادًة ربات المنازل عن حيل تنقل الأجواء لمنزلها، دون تكلفة عالية.

كيف تشاهد مباريات كأس الأمم الأفريقية في المزل؟

ويفضل العديد من الأشخاص الابتعاد عن الأجواء المزدحمة، والاستمتاع بالمشاركة الأسرية والعائلية لمشاهدة المباريات المرتبطة بالمنتخب الوطني.

وكان موقع wikihow قدم عدة نصائح لمشاهدة المباريات في المنزل، جاءت على النحو التالي:

1- على ربات المنازل خلق أجواء للترفية، وذلك من خلال وضع الأعلام، وتجهيز التيشيرتات الخاصة للزوج وأولاد، لإشعال الحماس.

2- عند توصيل الهاتف بالتلفاز، حاولي وضع مكبرات للصوت، مع ضبط ألوان الشاشة، لراحة العين، لخلق أجواء أقرب للمشاهدة بالخارج.

3- قدمي التسالي والأكلات الخفيفة خلال مشاهدة المباريات.

4 - شاركي زوجك وأولادك الحماس حتى وإن كنتي غير مهتمة بكرة القدم.

5 - يمكن دعوة الأصدقاء لمشاهدة المباراة سويًا.