أكلة شتوية بـ 11 جنيها تقلل الوزن وتحسن النظر وتحمي من السرطان

القاهرة - سمر حسين - صحة

إذا كنت من هؤلاء الذين يعشقون أكلات الشتاء، فعليك أن تعرف أن هناك أكلات ترتبط بشكل كبير به، وهناك أكلات عادًة ما تعدها ربات المنازل خلال الأيام الباردة، مثل الطواجن والمحاشي، والخضروات من العدس، والسبانخ والقلقاس وغيرها من الأكلات التي تقوم بتدفئة الجسم بشكل كبير.

أكلة شتوية بـ 11 جنيها تقلل الوزن وتحسن النظر.. ما هي؟

ويحظى فصل الشتاء بالعديد من الأكلات المفيدة، إلا إنها قد تسبب زيادة في الوزن، خاصة حال الإفراط فيها، وهو ما يدفع العديد للبحث عن أكلات غنية بالعناصر الغذائية اللازمة، بسعرات حرارية قليلة.

ويعد القلقاس، وجبة متكاملة لها العديد من الفوائد الغذائية الكبرى، على الرغم من إن أسعارها في السوق لا تتخطى الـ 11 جنيهًا.

فوائد القلقاس

والقلقاس خضار شوكي، له فوائد صحية عديدة، إذ يساعد في تخفيض ضغط الدم وتعزيز صحة الكبد والهضم، كما يحتوي على العديد من الفيتامينات والمعادن المفيدة للجسم مثل فيتامين C والبوتاسيوم والمغنيسيوم، والسعرات الحرارية القليلة.

ويرصد «هُن» في السطور التالية، عدة فوائد صحية للقلقاس، وفقًا لموقع webmd الطبي، وحديث الدكتور مجدي بدران من قبل لـ «هُن».

يحمي من السرطان

يقي القلقاس من خطر الإصابة بالسرطان، بسبب نشاط مضادات الأكسدة، فيتامين أ وفيتامين ج، وفيتامين ب 6، الذي ينتج الأجسام المضادة المناعية الموجودة فيه.

رفع المناعة

يحتوي خضار القلقاس على الألياف الغذائية التي تعمل على رفع وتقوية المناعة.

تكوين هرمونات الغدة الدرقية

لأنه خضار غني بالمنجيز والزنك، يعمل القلقاس على تكوين هرمونات الغدة الدرقية.

تحسين نشاط هرمون الإنسولين

يعمل القلقاس على تنشيط هرمون الإنسولين، لذا يعد مفيدا لمرضى السكري.

يُحسن صحة العيون

لأنه غني بمضادات الأكسدة، والبيتا كاروتين يساعد على تحسين النظر والرؤية عمومًا.

يعزز صحة القلب

يحتوي القلقاس على نسب مرتفعة من البوتاسيوم، ما يحسن من صحة القلب

خفض الوزن الزائد

لكونه خضار غني بالألياف الغذائية، فتناول القلقاس باستمرار يساعد على خسارة الوزن الزائد، وتقليل نسب الدهون في الجسم.